Quedó filmado: persecución y disparos en una plaza de San Martín de los Andes

Un hombre fue demorado por disparar contra otro, aunque no logró herirlo. Ya hay una denuncia y la Policía investiga.

Violencia en una plaza de San Martin de los Andes / Foto Captura Video

La violencia se observa en las calles con mucha frecuencia y esta vez, una pelea que terminó a los tiros en el barrio Vega Maipú generó preocupación en los vecinos de San Martín de los Andes . Afortunadamente, no hubo heridos, pero se busca identificar a los involucrados.

Según pudo saber LM Neuquén , el hecho tuvo lugar el jueves por la tarde, alrededor de las 19:40 y en inmediaciones de la plaza Vega Maipú de la localidad cordillerana. Los efectivos policiales de la Comisaría 43 fueron alertados por vecinos que observaron un importante grupo de personas que protagonizaban aparentemente una riña callejera, en medio de la cual se comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego.

De hecho, todo quedó registrado también por un video casero hecho por una persona desconocida, que presenció la secuencia a poca distancia a pesar del riesgo y filmó con su celular lo ocurrido.

El video muestra a un grupo de personas que parece discutir e intentar agredirse, hasta que de un momento a otro, uno de ellos comienza a ser perseguido por otros, uno de los cuales comenzó a disparar en su dirección mientras el agredido huía. Incluso se ve a otros tirar piedras contra esa persona y hasta contra una vivienda.

Riña y tiros entre bandas en San Martín de los Andes

Buscan identificar al resto de los agresores

Entre las agresiones, se escucha a quien filma suplicar que frenen las agresiones antes de lastimar a algún inocente.

Lo que ya no quedó registrado por el video fue el arribo de la Policía, que al llegar se encontró con unas 15 personas, que rápidamente se dispersaron. Los efectivos sí pudieron localizar a un hombre de unos 30 años, contra quienes otros dispararon, quien fue trasladado a los asientos de comisaría para realizar la denuncia correspondiente por la agresión, aunque no habría especificado el motivo de la pelea. Afortunadamente, no fue herido.

Medios cordilleranos indicaron que no hubo tampoco vecinos ni transeúntes heridos y que los efectivos habrían localizado y demorado al autor de los disparos. La pelea quedó bajo investigación para intentar identificar a los demás involucrados antes de que la violencia pueda repetirse.

Comisaría 43 El Arenal (1200-678).jpg

Loncopué: en una pelea callejera le fracturaron el cráneo a un hombre

A principios de mes, Loncopué vivió una semana marcada por la violencia y luego del crimen de Franco Morel, se conoció otro salvaje incidente que dejó a una persona en terapia intensiva.

De acuerdo a la investigación inicial, dos hombres atacaron a golpes a un vecino luego de una disputa verbal en plena calle. Le fracturaron el cráneo.

Los autores de la salvaje agresión fueron identificados y el Ministerio Público Fiscal (MPF) les formuló cargos tras el hecho.

Según lo indicado por el MPF, el trámite estuvo a cargo de la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y la asistente letrada Margarita Ferreira, quienes acusaron a los hombres identificados por sus iniciales como B.A.B. y R.S.B. Les imputaron el delito de lesiones gravísimas en calidad de autores.

loncopue comisaria 26

Según precisó la asistente letrada durante la audiencia realizada este lunes en Zapala, cerca de las 22 del sábado 1, la víctima se encontraba circulando por la vía pública en compañía de varias personas cuando fue interceptada por los imputados.

Ferreira afirmó que B.A.B. y R.S.B. cometieron la agresión en dos momentos y en diferentes puntos de la cuadra: primero, luego de escuchar insultos, la víctima se acercó a B.A.B. y se inició una pelea que terminó debido a la intervención de terceros. Luego, ya con la participación de ambos imputados, cuando la víctima recibió los golpes por los que cayó inconsciente al piso con las lesiones que luego se verificaron: traumatismos y fractura de cráneo, hematomas y hemorragia subaracnoidea.

Producto de la agresión, la víctima resultó gravemente herida y permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La jueza Vanessa Macedo Font tuvo por formulados los cargos bajo la calificación de lesiones gravísimas en calidad de coautores (artículos 91 y 45 del Código Penal) que indicaron la asistente letrada y la fiscal del caso. Además, fijó el plazo de investigación en tres meses.