Lionel, el pequeño con una cardiopatía congénita, evoluciona en Buenos Aires tras su cirugía

El niño de dos años fue operado el 7 de enero en el Hospital Garrahan. Su familia continúa juntando fondos para costear los gastos de la estadía.

Lionel, el niño neuquino de dos años que nació con una cardiopatía congénita compleja , avanza favorablemente tras la última cirugía cardíaca que le realizaron en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires. El pequeño muestra una evolución positiva, aunque deberá continuar en la capital del país para controles médicos, por lo que su familia solicita acompañamiento solidario para afrontar los gastos.

El menor fue operado el pasado 7 de enero mediante una operación a corazón abierto , denominada Stansel; se trata de la tercera intervención a la que fue sometido desde su nacimiento. La misma duró siete horas y requiere postoperatorio complejo; por fortuna, Lionel logró superarlo y actualmente se encuentra estable , cursando su recuperación bajo seguimiento médico permanente.

Sus padres, Maximiliano y Solange Contreras , viajaron desde Neuquén a Buenos Aires el 28 de diciembre para los estudios previos a la cirugía. “Hubo momentos muy difíciles, pero hoy podemos decir que Lio está saliendo adelante”, expresó su mamá, quien destacó la fortaleza de su hijo y el acompañamiento del equipo médico del Garrahan.

Durante los primeros días posteriores a la intervención, Lionel presentó neumotórax, fiebre alta y alteraciones en la presión pulmonar, lo que obligó a una atención intensiva. Sin embargo, con el correr de los días, los parámetros cardíacos y la saturación de oxígeno mejoraron, permitiendo su paso a terapia intermedia. Actualmente, una infección en la herida quirúrgica mantiene en observación su alta definitiva, aunque la evolución continúa siendo positiva.

lionel en el garrahan 2

Un proceso largo, pero con esperanza

Lionel nació con una compleja combinación de anomalías cardíacas, entre ellas doble salida del ventrículo derecho, comunicación interventricular amplia y estenosis subaórtica, lo que obligó a cirugías tempranas: la primera con apenas 21 días de vida y la segunda a los seis meses. Esta tercera operación marca un avance clave en su tratamiento, aunque el equipo médico ya anticipó que en el futuro deberá afrontar una cirugía de Fontan, prevista para fines de 2026 o comienzos de 2027.

Mientras tanto, la familia permanece en Buenos Aires sin una fecha definida de regreso. La obra social cubre solo parte de la estadía, por lo que deben afrontar alquiler, alimentación y traslados, además del acompañamiento de los abuelos y de Guadalupe, la hermana mayor de Lionel.

Más allá de su diagnóstico, Lionel es un niño activo, alegre y fuerte, al que todos llaman “Lio, el campeón”. “Se cansa, descansa y vuelve a intentarlo. Entiende que todo esto es para estar mejor”, contó su mamá. Su nombre, confesó, es un homenaje a Lionel Messi, símbolo de perseverancia y lucha.

bono contribución lionel_16x9

Cómo acompañar a Lionel

La familia continúa con una campaña solidaria y la venta de un bono solidario para sostener la estadía en Buenos Aires mientras dura la recuperación. Los datos para colaborar son:

Alias Mercado Pago: lioelcampeon (todo en minúsculas)

Titular: Solange Estefanis Contreras

Bono contribución: $10.000 (quedan pocos números)

Teléfonos de contacto: 2996 55-2830 / 299-4732217

“Hoy Lionel está mejor y eso nos da fuerzas. Agradecemos profundamente cada mensaje, cada oración y cada ayuda”, expresó Solange.