Lionel, el pequeño neuquino que nació con una cardiopatía necesita ayuda

El próximo 7 de enero, el nene de dos años deberá ser operado nuevamente y su familia solicita apoyo económico para costear aéreos y estadía en Buenos Aires.

Maximiliano y Solange son los papás de Lionel, el pequeño neuquino de dos años que nació con una cardiopatía congénita compleja y deberá ser operado nuevamente en el Hospital Garrahan . La próxima intervención está planificada para el 7 de enero y su familia pide ayuda económica para poder costear los pasajes aéreos y estadía para acompañar a su hijo.

El próximo 28 de diciembre deberán estar en Buenos Aires para que los médicos que tratan al pequeño puedan llevar adelante todos los análisis previos a la operación. "Por eso comenzamos una campaña solidaria para recaudar lo que se pueda para viajar. Soy el único sostén de mi familia y se hace muy complicado el alojamiento, el avión, la comida", comentó el papá de Lionel a LM Neuquén .

Su familia realizó un video que difunde por redes sociales donde además de pedirle ayuda a la comunidad, cuenta la fortaleza de su pequeño hijo. "A pesar de los desafíos, ha demostrado ser un verdadero gladiador", compartieron y luego contaron que su pequeño necesita de ayuda para poder tener una vida plena y feliz.

lionel cardiopatía congenita

Ayuda

La operación que está planificada para Lionel el próximo 7 de enero es la tercera que se le va a realizar al niño y se llama stansel. Según explicaron sus padres el niño nació con anomalías en la estructura de su corazón, lo que afecta cómo su corazón bombea sangre.

"El objetivo del procedimiento al que se someterá es corregir este defecto para que su corazón pueda funcionar de l mejor manera posible permitiendo vivir una vida plena y saludable", compartieron llenos de esperanza y fe de que su hijo salga adelante.

Una vez más llegar hasta Buenos Aires y acompañar al niño en sus tratamientos le implica un costo alto de dinero a la familia y es por eso que piden una ayuda para lograrlo.

Para quienes deseen colaborar, la familia recibe donaciones a través de Mercado Pago, con el alias: lioelcampeon (todo en minúsculas). La cuenta está a nombre de la mamá, Solange Estefanis Contreras.

Hospital Garrahan

Cómo es Lio "el Campeón"

Más allá de su diagnóstico, Lio -como lo llaman todos- tiene una energía que contagia. Según su mamá, "es un niño fuerte, que lucha todo el tiempo. Es muy activo, le encanta jugar, es muy simpático. También expresó que, por su problema de salud, "se agita mucho, pero se relaja y vuelve en sí. Le gusta jugar a la pelota, aunque se la escondemos para que no se agite tanto", dijo.

El nombre de Lionel, confesó, no es casual. "Se llama así por Messi. Soy fan de él desde que arrancó. Durante el Mundial, cuando lo vi correr, sentí algo especial y dije: 'Listo, se va a llamar Lionel'”.

La historia de Lio, "el campeón" conmueve a toda la comunidad. Su familia confía en la solidaridad de la gente para poder acompañarlo una vez más en su lucha por el corazón.

Alias para colaborar: lioelcampeon (todo en minúsculas). Titular: Solange Estefanis Contreras (Mercado Pago).