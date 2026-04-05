Los partidos políticos de Neuquén se mueven con la mira puesta en 2027

El oficialismo y los diferentes espacios de la oposición en la provincia comenzaron a jugar sus fichas. Estrategias y alianzas que se empiezan a tejer.

Los principales partidos políticos de la provincia de Neuquén ya comenzaron a mover sus fichas pensando en las elecciones del año que viene, donde se pondrá mucho en juego con la renovación de cargos ejecutivos, tanto a nivel provincial como de los municipios.

Por esta razón, si bien el hipotético calendario, que dependerá de cuándo el gobierno nacional fije la fecha de comicios presidenciales, indicaría que falta bastante, para los tiempos políticos no tanto.

De ahí la explicación para entender la premura, tanto dentro del oficialismo provincial como de la oposición, para comenzar a tejer alianzas, posibles acuerdos y hasta nombres sobre eventuales candidaturas.

Rolando Figueroa y La Neuquinidad buscan fortalecer este espacio hacia adentro, a partir de la ratificación de los acuerdos que entabló el gobernador en 2023 con diferentes sectores políticos, con Comunidad como partido madre de esta alianza.

Acuerdos

En paralelo a ese armado, el oficialismo provincial buscará sumar más espacios y dirigentes, con el objetivo de ampliar la base electoral de esta fuerza provincial en todo el territorio neuquino.

“Haremos un traje a medida para cada uno de los municipios”, graficó una fuente cercana al gobierno provincial, en referencia a la estrategia que se piensa en cuanto a la construcción de candidaturas, con el objetivo de impulsar nombres que sumen al modelo provincial.

Todo en un contexto donde, para Figueroa, la campaña será la gestión, en el sentido de hacer llegar a la gente la dimensión de las obras de infraestructura que se están llevando adelante, junto con el mentado “reordenamiento” del Estado y las cuentas públicas.

PRO Neuquén La Neuquinidad (5)

Espacios políticos

Dentro de la Neuquinidad, están sectores del peronismo, el PRO y otros partidos como el Frente Grande, Avanzar, Nuevo Compromiso Neuquino y Arriba Neuquén.

Figueroa deberá hacer equilibrio, como ya lo hizo en anteriores ocasiones, para que todas esas voluntades, que a nivel nacional podrían ser rivales, confluyan a favor de este proyecto local.

Eso es lo que logró hasta ahora y lo que buscará potenciar hacia adelante, incluyendo a una parte importante del electorado libertario (algunas mediciones hablan del 60%) que apoya o votó en su momento al presidente Javier Milei y que a la vez ve con buenos ojos la gestión de Figueroa.

Los acuerdos dentro de La Neuquinidad incluyen al intendente Mariano Gaido, en el sentido de que el candidato o candidata que lo sucederá en la ciudad lo definirá el jefe comunal, a la vez que su partido (Primero Neuquén) se sumará en apoyo a la reelección del actual gobernador.

SFP Dario Martinez (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Peronismo neuquino

El peronismo de la provincia atraviesa una profunda crisis con divisiones internas, mucho más después de la polémica elección de autoridades del PJ, donde el sector que encabeza José Asaad se quedó con la conducción del partido.

La línea interna que no participó de estos comicios y que está referenciada en el actual diputado provincial Darío Martínez seguirá el precepto histórico frentista de acompañar, en este caso sin el sello del PJ, lo que decida el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Es decir, al igual que como se conformó en su momento Unidad Ciudadana, el Frente de Todos, Unión por la Patria o ahora Fuerza Patria, este sector del peronismo neuquino se sumará a ese esquema, por fuera de lo que haga el espacio de Oscar Parrilli y de Asaad, a quien consideran un aliado del gobierno provincial.

nadia marquez pablo cervi senado

Libertarios

Los libertarios en Neuquén también tienen sus propias diferencias internas y distintas apetencias en cuanto a lo electoral. En lo que hace a La Libertad Avanza como partido es la senadora nacional Nadia Márquez quien concita el apoyo directo de la Casa Rosada, que incluye los armados y estrategias a nivel local.

Otra figura importante es el también senador Pablo Cervi, quien no contaría con esa llegada sobre quienes toman las decisiones dentro de LLA a nivel nacional. Sin embargo, algunos trascendidos hablan de su intención de impulsar alguna candidatura a nivel provincial o a intendente capitalino para el año que viene.

Radicales con peluca

Juan Peláez, ex funcionario provincial y actual presidente de la Unión Cívica Radical en Neuquén, es otro de los dirigentes políticos de la provincia que se está moviendo pensando en el 2027.

Peláez, quien tiene una mirada positiva sobre el actual gobierno nacional, busca fortalecer primero la presencia territorial de su partido (tarea nada fácil) y en base a eso armar acuerdos para competir a nivel provincial y de los municipios.

SFP Juan Pelaez Secretario de produccion (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

Con ese objetivo organizó reuniones políticas en la zona centro de la provincia, en la Confluencia, en localidades del sur como San Martín de los Andes y en Chos Malal, pensando en el armado de candidaturas y la conformación de alianzas con otros sectores.

Una de esas alianzas ya se entabló en la Legislatura, donde el diputado provincial César Gass integra un interbloque con María Cecilia Papa, Mónica Guanque y Federico Méndez (Democracia Neuquén) y Brenda Buchiniz (Cumplir).