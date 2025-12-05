Condenan a un médico de Chubut por abuso sexual a una paciente: "Te quedás quietita y calladita"

Ocurrió en un consultorio de Lago Puelo . La mujer había ido por un desgarro. Este viernes definen la pena, que podría ser de hasta 10 años de prisión.

Un médico de Lago Puelo, Chubut, fue condenado por abusar de una paciente.

Un jurado popular halló penalmente responsable de abuso sexual contra una paciente a un médico de Lago Puelo, provincia de Chubut , que podría ser condenado a 10 años de prisión si el Tribunal accede al pedido de la Fiscalía.

El veredicto contra el médico Fabián Esteban Díaz se conoció este jueves a las 22.40 después de una larga deliberación de los 12 integrantes del jurado. Se consideró probado que el facultativo había inmovilizado y abusado sexualmente de una mujer que fue a hacerse tratar por un desgarro en un gemelo.

El hecho juzgado ocurrió el 13 de julio de 2018 cuando la víctima acudió al consultorio de Díaz para continuar un tratamiento que el médico le había indicado.

Según se estableció a lo largo del debate, la paciente había consultado inicialmente por un dolor en el gemelo que resulto ser un desgarro. Tras el diagnóstico, el médico la citó en aquella fecha para realizarle un tratamiento de drenaje linfático.

Atrapada y manoseada

Ya en el consultorio, y sin que tuviera que ver con el propósito de la consulta, el médico empezó a manosear a la mujer de manera que nada tenía que ver con la práctica médica prevista.

La Fiscalía acreditó que el médico se aprovechó de la situación de confianza profesional y utilizó una maniobra física para inmovilizar a la víctima, impidiéndole que se defendiera de su accionar.

El equipo de la Fiscalía de Lago Puelo, Chubut El equipo de la Fiscalía de Lago Puelo, Chubut.

Uno de los puntos centrales de la acusación pasó por la violencia aplicada por el médico y el estado de indefensión total en que puso a la víctima. El fiscal Carlos Díaz Meyer sostuvo que el profesional la contuvo utilizando su propio cuerpo para evitar cualquier movimiento o intento de defensa.

A esto se sumó la denuncia de que el médico amenazó a su paciente para evitar que la paciente pidiera ayuda o denunciara los hechos. “Te quedás quietita y calladita la boca, que acá nos conocemos todos, no se te ocurra hacer quilombo”, fue la frase que se le atribuyó en el juicio.

Chubut: la definición de la pena

Más allá de los testimonios y para rebatir la postura de la defensa de Díaz, que sostenía que la denuncia era falsa, el fiscal Meyer presentó pericias psicológicas que dieron cuenta de síntomas compatibles con eventos post traumáticos, con efectos que perduran hasta hoy.

En el juicio, acompañaron la presentación del fiscal el psicólogo Fernando Rojo, del Equipo de Técnicos Multidisciplinarios de Puerto Madryn, e integrantes del equipo del Servicio de Atención a la Víctima del Delito de Chubut.

Así, la Fiscalía encuadró el caso dentro de la violencia de género, al existir una relación desigual de poder: el médico utilizó su fuerza física, su rol profesional y la privacidad del consultorio para cometer el ataque contra una paciente que había acudido en busca de atención de salud.

Tras el veredicto de culpabilidad dictado por el jurado popular, el proceso avanza ahora hacia la etapa de definición de la pena, que se debatirá este viernes. Hasta entonces, se dictó la prisión preventiva del acusado.