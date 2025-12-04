Corrupción en el sindicato de Camioneros: habilitan la feria y juzgarán en verano a un peso pesado

Están acusados el secretario general y otros 20 integrantes del gremio en Chubut . La causa es por encubrimiento en el robo de vacunas contra el Covid.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia habilitó la feria judicial para que entre diciembre y enero se lleve a cabo el juicio al secretario general del Sindicato de Camioneros en la provincia de Chubut , Jorge Taboada, y otros 20 integrantes de la organización gremial, en una causa relacionada con el robo de vacunas durante la pandemia de Covid-19.

Por el caso ya fueron condenados, en junio pasado, una enfermera del Hospital Víctor Manuel Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, y un empleado de la obra social de Camioneros , a quienes se los consideró partícipes directos de la transacción ilegal.

En ese momento, Taboada y los otros 20 acusados -en todos los casos, por encubrimiento - fueron beneficiados con una probation. Pero tres meses más tarde, la Cámara de Casación resolvió dejar sin efecto la probation y ordenó que todos fueran juzgados.

Así, por orden de los jueces Luis Giménez, Simón Bracco y Guillermo Quadrini, este viernes se realizará la audiencia preliminar para definir las pruebas que se utilizarán en el juicio, en tanto que el debate comenzará el viernes 19 y continuará el 16 de enero.

"Las vacunas te las consigo yo"

El caso, que generó un profundo impacto en Chubut, tuvo lugar en enero de 2021, cuando comenzó la vacunación contra el Covid y las dosis eran muy escasas y limitadas a personal de salud o pacientes de riesgo. En ese contexto se detectó el faltante de 30 dosis de Sputnik V del Hospital Regional.

Hospital de Comodoro Rivadavia Las vacunas por las cuales se juzga a los camioneros estaban en el Hospital Víctor Manuel Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia.

Según la investigación de la Fiscalía que concluyó en las dos primeras condenas, las dosis fueron derivadas a dirigentes gremiales que pagaron sumas entre 400 mil y tres millones de pesos para recibirlas pese a que no integraban los grupos prioritarios.

En teléfonos celulares y pendrives secuestrados en allanamientos se escucha una conversación entre Marcos Paura y la enfermera Analía Muñoz -los dos condenados- en el cual él le pregunta qué tendría “que hacer para solicitar un lote”, y ella le responde: “Yo, si vacuno, si me mandan a mí a vacunar, quedate tranquilo que las vacunas te las consigo yo, el tema es que si no voy yo a vacunar ahí vamos a estar complicados”.

En otro diálogo, Paura le pregunta a Muñoz si se podía “adjuntar” a la comisión directiva y los empleados de la obra social. Y en una tercera conversación, la enfermera le comenta a una compañera: “Vamos a vender vacunas a camioneros”, “necesito 30 dosis”, y le aclara: “Sacamos nuestra ganancia”.

Chubut: un no a la defensa de los camioneros

El TOF rechazó un planteo de la defensa de los 21 imputados, que cuestionó la habilitación de la feria judicial en base a que no hay detenidos ni riesgos procesales, y dijo que afecta licencias y viajes previamente programados por los abogados.

El Tribunal recordó que la Corte Suprema exige garantizar la “pronta y eficaz solución” de los procesos y que no se justificaba frenar un proceso en el cual ya en abril, y luego nuevamente en septiembre, la Cámara de Casación había revocado las probations.

También justificaron la decisión en la imposibilidad de coordinar agendas de tres tribunales y la cantidad de testigos y procesados involucrados.

Además, remarcaron que el derecho de defensa debe convivir con el interés público en culminar procesos penales relevantes como este, vinculado a la pandemia de coronavirus. Y aclararon que las licencias o viajes personales no generan indefensión si existen alternativas como la participación remota o la designación de un abogado sustituto.