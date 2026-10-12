Polémico arbitraje del sobrino de Beligoy en Lanús-Vélez genera controversia

Sebastián Martínez tuvo varias decisiones cuestionadas. Para colmo, en el VAR estuvo el siempre impecable Lucas Novelli.

Lanús se quedó con una victoria importante frente a Vélez , pero el resultado quedó acompañado por la polémica. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino ganó 2-0 en La Fortaleza, por la fecha 12 del Torneo Clausura , en un encuentro en el que el arbitraje de Sebastián Martínez quedó en el centro de la discusión por dos acciones que generaron reclamos de ambos lados.

La jugada más controvertida ocurrió durante el primer tiempo, cuando Agustín Medina , volante de Lanús, pisó a Lucas Robertone , futbolista de Vélez que estaba tendido sobre el césped. La acción se produjo cerca de los 43 minutos de la etapa inicial y pasó inadvertida para el juez principal, que no sancionó ninguna infracción.

La repetición televisiva mostró cómo Medina apoyó su pierna sobre la de Robertone mientras el jugador del Fortín estaba en el suelo. La situación abrió el interrogante sobre una posible tarjeta roja por conducta violenta, aunque la interpretación disciplinaria de la jugada quedó sujeta al análisis de la acción completa.

Lo que también generó cuestionamientos fue la falta de intervención del VAR, a cargo de Lucas Novelli. Pese a que la secuencia fue repetida durante la transmisión, desde la cabina no convocaron a Martínez para revisar la jugada en el monitor. De esa manera, el árbitro no sancionó la acción ni recibió el llamado de la tecnología para analizar una posible expulsión.

¿MERECÍA SANCIÓN? Medina, jugador de Lanús, pisó a Robertone, futbolista de Vélez que estaba en el suelo, pero el árbitro Martínez Beligoy no cobró nada y Lucas Novelli desde el VAR no lo llamó para revisar. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/4UMhjEZZLf — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2026

Lanús también reclamó un penal

La polémica no quedó limitada a la acción que involucró a Robertone. En el segundo tiempo, el conjunto local pidió penal por una caída de Eduardo Salvio dentro del área rival.

El árbitro tampoco sancionó la infracción en esa oportunidad. La jugada despertó protestas desde el lado de Lanús, que consideró que existían motivos para recibir una sanción favorable. Así, el partido dejó reclamos cruzados y dos situaciones que alimentaron el debate sobre el desempeño arbitral.

Los goles y el impacto en las tablas

En el resultado, Lanús consiguió resolver el encuentro en el complemento. Sasha Marcich abrió el marcador a los 13 minutos de la segunda parte, tras una jugada ofensiva que le permitió al defensor aparecer en posición de definición.

MARCICH Y EL 1-0 DE LANÚS A VÉLEZ. https://t.co/pi95lm979a — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 12, 2026

Ya en el tiempo adicionado, un rebote terminó con la pelota en el arco de Tomás Marchiori, que convirtió en contra el segundo tanto del Granate.

Con la victoria, Lanús llegó a los 20 puntos y quedó quinto en la Zona A del Clausura. Vélez, pese a la derrota, se mantuvo cuarto con 21 unidades, por lo que continúa por delante del Granate en la clasificación de su grupo.

En la tabla anual, que acumula los puntos de las fases regulares del Apertura y el Clausura, el Fortín quedó quinto, con 49 puntos, mientras que Lanús se ubicó undécimo, con 44 unidades.

El triunfo le permitió al Granate sumar tres puntos importantes en la pelea por avanzar a los playoffs y acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales. Vélez, en cambio, dejó pasar la oportunidad de mejorar su posición en la tabla acumulada.

El resultado quedó para Lanús, pero las decisiones de Sebastián Martínez y la ausencia de intervención del VAR en la acción entre Medina y Robertone dejaron abierta la discusión arbitral de la jornada.