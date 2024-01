El sugestivo pase del padre del soldado Pablo Córdoba, muerto en el cuartel en Zapala

La orden fue dictada fuera de tiempo, debido a que los pases suelen informarse durante el mes de diciembre. “Para nosotros es una clara demostración de que quieren sacar a Juan José de Zapala para que no siga saliendo a la calle a pedir justicia por nuestro hijo todos los días, como venimos haciendo", indicó a LMNeuquén Natalia Uribe, exesposa del hombre y madre del joven fallecido.

La mujer observó que este tipo de traslados mayormente son por pedido de los soldados , en los que indican tres posibles destinos, de los cuales el Ejército elige uno. Sin embargo, desde la institución tienen la autoridad para ordenar el traslado de alguno de sus integrantes , tanto si este es requerido en otro Regimiento, como si no se "lleva bien con sus superiores".

"Es muy llamativo porque Juan José hace más de 10 años que está en Zapala, nunca pidió el pase, menos ahora que estamos comprometidos en que salga a la luz lo que le pasó a Pablo, pero es justo ahora le dicen que fue trasladado a Covunco. En diciembre ya se sabía que todos los que estuvieron la noche en que murió mi hijo habían sido trasladados a otras partes del país. Esta orden llegó sola, a nadie más le informaron algo así fuera de tiempo", aseguró.

marcha pedido justicia soldado pablo cordoba El 1° de febrero volverán a marchar en Zapala para pedir Justicia por el soldado Pablo Córdoba. Gentileza Darío Martínez/Zapala 8340

Natalia contó que esta decisión por parte de las autoridades del Ejército les da la sensación de que "lo sacan de acá para que se le haga más difícil salir a la calle". "Él todo el tiempo está saliendo a hablar en radios de acá o haciendo cosas para que avance la causa y eso molesta, entonces lo mandan a otro lado", observó.

No obstante, adelantó que esto no debilitará el reclamo que llevan adelante para que se esclarezca lo que ocurrió con Pablo. "El 1° de febrero vamos a volver a marchar. Nos congregamos en calle Roca y el Ejército a las 11. Juan José va a venir, bueno, si no es que justo lo recarguen", señaló.

La familia del soldado quiere llegar a la ministra Patricia Bullrich

A punto de cumplirse ocho meses de la muerte del soldado Pablo Córdoba, su familia intenta reunirse con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, para que conozcan la situación en que se encuentra la causa. En tanto, ya fueron recibidos por el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini.

Según explicó Natalia, su objetivo es que los funcionarios naciones conozcan la causa y que estos puedan estar al tanto por lo que han tenido que atravesar desde que todo ocurrió. "Queremos que vean lo que nosotros estamos sufriendo, lo que estamos padeciendo en esta investigación y que comprueben que no se está avanzando", sostuvo la mujer.