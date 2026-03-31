El bullying y los duros momentos que vivió el alumno que mató a un compañero de la escuela en Santa Fe

A pocas del brutal ataque que protagonizó el adolescente de 15 años, su abogado reveló detalles de su vida personal y familiar.

La investigación se centra en reconstruir lo ocurrido dentro de la escuela y en cómo el adolescente accedió al arma.

En medio del horror y la conmoción, la investigación por el alumno de 15 años que protagonizó un tiroteo en una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, sigue sumando testimonios. En las últimas horas, habló el abogado del adolescente que ingresó armado al establecimiento y mató a un compañero.

Néstor Oroño, explicó que tomó contacto con la familia del agresor el mismo día del hecho y aportó detalles sobre la situación personal del chico. Según su relato, no existían indicios claros que permitieran anticipar una reacción de tal gravedad, aunque sí mencionó antecedentes vinculados a la salud mental d el adolescente.

“De una manera imprevista se produjo este hecho lamentable. No había exteriorizado signos de violencia, pero había tenido algunos episodios de atentados contra su propia vida”, señaló Oroño en diálogo con TN.

El abogado del chico que mató a un compañero de colegio

El abogado remarcó que el joven atravesaba un proceso complejo, marcado por situaciones de hostigamiento escolar. En ese sentido, explicó: “Había sido víctima de varios episodios de bullying. Los intentos de suicidio motivaron a que estuviera bajo tratamiento psicológico. Pero nada hacía prever que desarrollara un episodio de violencia como lo que sucedió”.

Desde su entorno familiar, la percepción era similar. Oroño indicó que el padre del adolescente no había detectado cambios de conducta ni señales de alerta. Incluso relató que mantuvieron una conversación pocas horas antes del ataque sin notar nada fuera de lo habitual.

“Él no presentaba signos de peligrosidad ni agresividad. Por el contrario, es una persona introvertida, que pasaba mucho tiempo frente a la computadora, que tenía muy pocos amigos. Para el papá, no había alarmas. No detectaban síntomas que pudieran hacer prever un hecho de esta naturaleza“, sostuvo.

El contexto familiar y la situación judicial

El caso también expone la situación familiar del joven. Sus padres atraviesan un proceso de divorcio. El adolescente reside con su madre en la localidad santafesina de San Cristóbal, mientras que su padre vive en Entre Ríos. Tras el ataque, el hombre viajó de inmediato para acompañarlo.

En el plano judicial, Oroño explicó cómo se encuadra el caso dentro del régimen vigente. “Como está vigente la ley antigua y el nuevo régimen penal juvenil empieza en septiembre, esta persona no va a tener responsabilidad penal. Pero sí va a ser sometida a un proceso y en ese marco se le formalizará la atribución del hecho”, afirmó.

Esto implica que, aunque el menor no reciba una pena en términos tradicionales, la Justicia avanzará con medidas específicas orientadas a determinar responsabilidades y establecer un abordaje acorde a su edad.

Las claves que busca la investigación

Uno de los puntos centrales ahora pasa por comprender cómo se gestó el ataque. En ese marco, el testimonio de la profesional que trataba al adolescente aparece como un elemento relevante.

mato compañero santa fe (3) El hecho ocurrió en una escuela de Santa Fe y dejó a toda la comunidad educativa en estado de shock.

“Va a ser importante su palabra para tratar de comprender por qué se llegó a esto”, indicó el abogado.

Al mismo tiempo, Oroño marcó la necesidad de mantener prudencia frente al dolor de la familia de la víctima. “Nosotros sabemos de qué lado estamos técnicamente, pero la familia de la víctima fatal está muy golpeada y no queremos subvertir los roles ni las posiciones. Esto es una tragedia”.

Otro aspecto que genera dudas es el origen del arma utilizada en el tiroteo. Según el abogado, el entorno familiar niega cualquier vínculo con armas de fuego. “Tenemos una certeza y es que el papá no utiliza armas, no era de él y no cazaba. ¿ Cómo la procuró y de dónde? Eso lo tendrá que determinar la investigación", cerró.