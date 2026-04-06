Muerte y misterio en Chubut: lo encontraron tirado con un rifle y una herida de bala de otra arma

Tenía 76 años y era de Puerto Madryn. La Policía fue alertada por un llamado pero, cuando los agentes llegaron al lugar, no había nadie más.

La Policía de Chubut investiga el presunto homicidio de un hombre de 76 años que fue hallado en un camino rural de Puerto Madryn junto a una camioneta Ford EcoSport, con una herida de bala y un rifle tipo carabina calibre 22 al lado de su cuerpo.

El hombre fue encontrado este sábado, herido de gravedad pero aún con vida, en un camino alternativo y alejado del casco urbano de Puerto Madryn, ubicado a unos cinco kilómetros de distancia de la Ruta Nacional N° 3 . Agonizaba y no llegó a a decir nada antes de quedar inconsciente.

Luego de ser trasladado de urgencia al Hospital Zonal Andrés Ísola, falleció en el transcurso del domingo. En principio, los investigadores manejaron las hipótesis de un accidente o incluso un intento de suicidio, además de la de homicidio, pero todo cambió cuando se reveló que la herida en el tórax era incompatible con el arma que había sido encontrada junto al cuerpo.

De acuerdo con lo que explicó el jefe de la Unidad Regional de la Policía de Puerto Madryn, Diego Williams, la herida que sufrió el hombre es compatible con perdigones de escopeta. “Eso generó un fuerte interrogante, porque el arma que estaba en el lugar no se condice con las lesiones que presentaba esta persona”, le dijo el comisario al stream local Seta TV.

Qué busca la Policía de Chubut

Con estos datos, se desplegó un importante operativo en la zona. Personal de Criminalística realizó el relevamiento de rastros con el apoyo de la División Canes. Además secuestró prendas de vestir y objetos personales. También se efectuaron pericias sobre la Ford EcoSport.

isola-hospital.jpg El hombre falleció en el Hospital Zonal Andrés Ísola, de Puerto Madryn, Chubut.

Hospital Puerto Madryn.jpg El Hospital Zonal Dr. Andrés Ísola, de Puerto Madryn.

Un elemento más que agrega misterio al caso es que la Policía arribó al lugar después de haber sido alertada por un llamado telefónico anónimo al Centro de Monitoreo pero, cuando llegaron adonde estaba agonizando la víctima, no había nadie más.

Desde la jefatura confirmaron que ya fue establecido desde qué número se efectuó la comunicación, pero por ahora no había detalles acerca del titular de la línea o quien pudo haber hecho la llamada, si fue alguien involucrado en el hecho o simplemente una persona que pasó por ahí, vio la dramática situación pero siguió camino.

Un camino inhóspito de Puerto Madryn

Tampoco hay datos precisos sobre cómo llegó el hombre al lugar donde estaba y cuánto tiempo llevaba herido cuando la encontraron, más allá de que Williams estimó que “no había pasado mucho tiempo” hasta que arribaron los agentes policiales.

El hombre de 76 años no tenía antecedentes policiales ni se le conocían conflictos con otras personas. Aunque no se dio a conocer su nombre, el jefe policial confirmó que fue identificado, ya que llevaba consigo sus documentos, y se contactó a sus familiares, quienes descartaron cuadros de depresión o problemas con terceros.

El camino vecinal donde estaba, si bien se encuentra alejado de la Ruta 3 y del casco urbano de Puerto Madryn -está a unos 9 kilómetros-, fue descripto por Williams como un trayecto “prácticamente sin uso y con muchos pozos” pero que es eventualmente transitado por automovilistas que lo emplean para acortar distancias.