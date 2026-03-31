Chubut: allanan a un empresario que acaba de asumir como funcionario de Ignacio Torres

La Justicia federal investiga a su cuñada, que está detenida en Ezeiza, por una red de facturas truchas . La causa alcanza a algunas de sus compañías.

El procedimiento ordenado por la justicia federal en propiedades del empresario Daniel Laudonio, flamante funcionario ad honorem de Chubut.

Apenas unos días después de ser incorporado al gobierno provincial de Chubut para que aporte una visión de la actividad privada a la gestión pública, el empresario Daniel Laudonio fue alcanzado por un operativo de la Justicia federal vinculado a su cuñada, actualmente detenida en la cárcel de Ezeiza, y que hizo bastante ruido en la provincia.

Efectivos de la policía realizaron un allanamiento en la ciudad de Puerto Madryn sobre propiedades vinculadas al flamante funcionario ad honorem, que el jueves pasado había sido presentado por el gobernador Ignacio Torres como nuevo integrante de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior del Chubut .

El operativo formó parte de una investigación de la Justicia federal que apunta principalmente a Natalia Foresio , contadora y cuñada de Laudonio, actualmente detenida en la cárcel de Ezeiza , según precisó Diario Jornada, en una causa quedó en manos del juez Ernesto Kreplak .

Facturas truchas por $4.000 millones

El expediente se originó a partir de una presentación realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que señaló a Foresio como presunta organizadora de una estructura de emisión de comprobantes apócrifos.

Según esa denuncia, la contadora habría motorizado una red que facturó de manera irregular más de $4.000 millones, con ramificaciones en distintos puntos del país, entre ellos la provincia de Chubut.

En el marco de esa pesquisa, tres empresas vinculadas a Laudonio quedaron bajo la lupa de los investigadores: El Tenaz SA, dedicada a la comercialización en estaciones de servicio; Zanet SA; y Químicos Trelew.

El nombramiento, muy poco antes del operativo

El allanamiento se produjo este martes, apenas cinco días después de la designación de Laudonio en el Estado provincial, que fue anunciada por el propio gobernador.

Torres presentó la incorporación como una decisión orientada a acercar una visión del mundo privado a la gestión pública.

Daniel Laudonio, empresario y funcionario de Chubut allanado Daniel Laudonio, empresario y flamante funcionario ad honorem de Chubut. Diario Jornada

El cargo, se aclaró, es ad honorem y, según explicó el mandatario provincial, apuntaría a profundizar el vínculo entre el Estado y el sector empresarial para generar condiciones propicias para la inversión y el empleo.

Uno de los ejes previstos para ese rol era el fortalecimiento de los parques industriales de la provincia, junto con el avance en iniciativas relacionadas a las Zonas Francas de Comodoro Rivadavia y Trelew.

El gobernador, en Buenos Aires con una buena noticia

Mientras se desarrollaban los allanamientos en Puerto Madryn, Torres estaba en Buenos Aires cerrando un acuerdo que su gestión venía persiguiendo desde hace tiempo: el reconocimiento de una deuda del Estado nacional con la caja previsional de Chubut por más de $48.000 millones.

Este martes, el mandatario firmó el convenio junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la sede de esa cartera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través del acuerdo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se compromete a transferir los fondos adeudados a la provincia en concepto de financiamiento del sistema previsional.

Ignacio Torres (izquierda), con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en Buenos Aires Ignacio Torres (izquierda), con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en Buenos Aires

"Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia", celebró Torres tras la rúbrica.

El gobernador también reivindicó el trabajo de su gestión en el plano institucional y judicial: "Este acuerdo es el resultado de un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial, que nos permitió avanzar en una solución concreta para que Nación cumpla con Chubut".

También marcó diferencias con administraciones anteriores: "Durante años no se impulsó el reclamo como correspondía, y desde el primer día de gestión asumimos la responsabilidad de exigirle al Estado nacional el pago de esta deuda en defensa de nuestros jubilados".

Al cierre del acto, Torres subrayó el alcance del logro: "Este no es un logro del Gobierno del Chubut, sino de todos los jubilados y centros de jubilados que sostuvieron este reclamo durante tanto tiempo. Estamos hablando de más de $48 mil millones que Nación le debía a Chubut, y que ahora van a volver a donde corresponden: a nuestra caja previsional. Después de años en los que los jubilados de la provincia fueron olvidados por distintos gobiernos, hoy empezamos a devolverles lo que siempre fue suyo".