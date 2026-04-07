Tragedia en Ruta 3: vuelven a operar a Nacho, el nene que perdió a su mamá, su abuela y su tío

Será intervenido por segunda vez, en el Sanatorio Güemes, de Capital Federal. El enojo de la familia con el conductor que provocó el choque: "Nunca llamó".

El nene de 11 años que sobrevivió a un terrible accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 3 en la provincia de Chubut volverá a ser intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio Güemes, de Capital Federal, adonde fue derivado desde Comodoro Rivadavia debido a la gravedad de sus lesiones.

Quien confirmó el parte médico fue su tío Augusto Bría, familiar de las tres personas que murieron en el choque: sus hermanos Leandro y Bárbara -mamá del niño sobreviviente- y su madre, Elvira Raquel Morando.

“Nachito ahora, a partir de las nueve, entró en ayuno y a las cinco o cinco y media de la tarde va a entrar a quirófano para rehacer la cirugía del fémur ”, relató Bría.

Acerca de las razones de la operación de su sobrino, quien ya había sido intervenido la semana pasada para colocarle placas y clavos, explicó que “no es una quebradura limpia, está astillada, fruto de la explosión del impacto, y van a poner un clavo rígido para que se pueda soldar como corresponde, porque está desplazado (el fémur)”.

Tres muertos en Chubut, en un choque en Ruta 3 El choque en Ruta 3 fue cerca de Garayalde.

“La intención es que quede bien porque es un hueso fundamental que sujeta todo el peso. La cuestión es que sí o sí necesita esa cirugía, que está programada, y ya la obra social confirmó los insumos”, informó el tío, y dijo que la previsión es que se realice entrada la tarde, “dependiendo de la dinámica del Sanatorio Güemes”.

La investigación del choque en Ruta 3

Por otra parte, Bría se refirió a la causa judicial por el choque ocurrido en el kilómetro 1685 de la Ruta 3, cerca del puesto policial de la localidad de Garayalde.

Por el hecho está imputado el conductor de una camioneta Toyota Hilux quien, de acuerdo a las primeras pericias, circulaba a más de 160 kilómetros por hora en medio de la lluvia y el granizo y habría sido el causante de la colisión frontal con la Ford EcoSport en la que viajaba Nacho con su familia.

“Hasta ahora no hay mucho, hay muchos pedidos pero todavía no tenemos nada en concreto”, lamentó el familiar de las víctimas.

Sanatorio Güemes El chico accidentado en la Ruta 3 está internado en el Sanatorio Güemes.

También manifestó su enojo hacia el conductor de la camioneta quien, según sostuvo, nunca se comunicó con él u otros integrantes de su grupo familiar.

“Nunca llamó para pedir disculpas, nada, ni para saber si necesitábamos algo. La verdad que es indignante la situación de este hombre, de este asesino. Para mí es un asesino, lo considero así”, afirmó.

"Había matado a mis hermanos y se preocupaba por lo material"

Bría relató, además, que hubo testigos de los momentos posteriores al accidente que le aseguraron que “a los dos minutos de haber cometido el hecho, lo único que le importaban eran las cosas materiales que tenía atrás de la camioneta”.

“Había matado a mis hermanos, tenía a la mujer al lado destrozada y el tipo, preocupado por lo material”, agregó.

Manifestó, además, su indignación porque el conductor de la camioneta tendría la intención de trasladar a su esposa -gravemente herida en el accidente- del Hospital de Comodoro Rivadavia a un centro de salud de otra provincia.

“Me indignaba porque nadie le dijo a la familia, ni a mi sobrinito que perdió a su mamá, a su abuela, que su mamá no va a estar en el egreso de él de sexto grado, en el egreso de la secundaria, en los momentos más importantes de su vida”.

“Esa soledad que ese nene va a sentir cuando le digamos, después de que salga de alta en Buenos Aires… y me pongo a pensar en este (el conductor de la Toyota) que está pensando en su comodidad, en las cosas materiales”, concluyó.