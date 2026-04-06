Franco Colapinto en Buenos Aires: precios y como comprar las entradas

Desde la organización del evento ya lanzaron la venta de los tickets. También habrán accesos gratuitos.

El próximo 26 de abril, por primera vez en 14 años, las calles de la Ciudad de Buenos Aires volverán a sentir el sonido de un motor de la Fórmula 1. Franco Colapinto , el representante argentino en la categoría y piloto del BWT Alpine Formula One Team , protagonizará una exhibición histórica a bordo del emblemático monoplaza E20 de 2012, equipado con un motor Renault V8.

El evento transformará la intersección de la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento en un circuito callejero de 2 kilómetros. Allí, el piloto oriundo de Pilar realizará dos show runs oficiales que prometen ser el punto culmine de una jornada que posiciona a Buenos Aires en el mapa global de la Fórmula 1.

Para quienes deseen ser testigos de este momento único, la organización ha dispuesto una variada oferta de ubicaciones que se adaptan a distintos presupuestos, incluyendo opciones sin costo para el público general. La preventa se da desde hoy a las 16:00, pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés a través de Mercado Pago.

Video exhibición Colapinto GCBA

Mientras tanto, la venta general se dará desde este martes a las 16, con todos los medios de pago a través de Mercado Pago. También podés seguir accediendo al beneficio de tres cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago. La compra es a través de www.enigmatickets.com.

Cómo será el evento

Todos estos sectores garantizan acceso al Fan Zone, un espacio que contará con propuestas de entretenimiento, activaciones de marca y un sector gastronómico exclusivo. Además, se dispondrá de un sector de Hospitality que ofrecerá beneficios diferenciales como vistas únicas de la pista y los codiciados Garage Tours con acceso directo a boxes.

Para aquellos que busquen vivir la experiencia de manera más cercana a la pasión popular, la organización confirmó que habrá un sector abierto y gratuito, permitiendo que una multitud acompañe al piloto en su país natal.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, dijo Franco Colapinto días atrás, quien se convertirá en el primer argentino en pilotar un F1 en las calles porteñas. “Es mi forma de devolver un poco de todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, añadió el piloto de Alpine.

Los sectores y precios de las entradas (no incluyen el costo por servicio)

Sector General (zona designada del circuito): gratuito

YPF Energía Argentina (trackside Sarmiento): $80.000 + s/c

Motorola Grandstand (Dorrego): $180.000 + s/c

Latin Securities Grandstand (Libertador): $180.000 + s/c

Mercado Libre Grandstand (Monumento): $180.000 + s/c

Hospitality (acceso a Boxes / Garage Tours): consultar disponibilidad

El particular lugar en el que Franco Colapinto fue visto haciendo running

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, sorprendió al aparecer corriendo por las mismas calles del tradicional circuito urbano de Mónaco que es sede de los Grandes Premios desde 1929, y que tendrá una nueva edición el próximo 7 de junio.

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Un video publicado en las redes sociales, más precisamente en Tik Tok, dio cuenta de la presencia del piloto argentino haciendo running en el mismo lugar donde correrá con su Alpine A526 en dos meses. Cabe recordar que Colapinto reside en Mónaco desde el año pasado, así que puede decirse que la próxima carrera en el Principado hará de “local”.

En las imágenes, el corredor bonaerense de 22 años aparece ingresando en una de las curvas que lleva al sector que precede al túnel. Puede observarse cómo es la mano y contramano del tramo indicado. Sirve para ver cómo es la circulación antes y después de la carrera. Un detalle: puede verse el armado de la valla de contención sobre un guardarraíl.