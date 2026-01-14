Tremendas multas: hasta $6 millones por prender fuego en el Parque Nacional Lanín

Fue declarada la emergencia ígnea en la zona cordillerana, pero hay turistas que omiten la prohibición de hacer fuego.

El drama de los incendios ponen en alerta a la zona del Parque Nacional Lanín

Ni la desesperación por el avance de los incendios en Chubut , ni la declarada emergencia ígnea frenaron a algunos turistas a prender fogones en medio de la prohibición de hacer fuego . Los guardaparques del Parque Nacional Lanín (PNL ) continúan en las últimas horas aplicando multas millonarias a los infractores.

Desde el PNL recordaron a la población que existe una emergencia ígnea vigente, por los incendios forestales de la zona cordillerana, que prohíbe hacer fuego fuera de los campings organizados.

Advirtieron a los que estén por concurrir de vacaciones a ese sector de la provincia que se intensificaron las recorridas de control por parte del Cuerpo de Guardaparques en áreas lacustres, costas de lagos y ríos y en distintos sitios de uso público.

Incendios Chubut 2026 (6)

De cuánto son las multas por hacer fuego

Lo llamativo para los guardaparques fue encontrarse con personas que hicieron caso omiso a la prohibición vigente y durante los operativos detectaron tanto residentes como visitantes realizando fuego,o bien acampando en sectores no habilitados, como así también concurriendo con perros en jurisdicción de parques nacionales.

Señalaron que “ese tipo de conductas representan un grave riesgo ambiental y para la seguridad de las personas, en un contexto de extrema vulnerabilidad frente a incendios forestales”.

multas por fogones parque nacional lanin El cuerpo de guardaparques del Parque Nacional Lanín detectó fogones y acampes en lugares prohibidos.

Desde el organismo nacional indicaron que se están aplicando multas que van desde los $400.000 hasta los $6.000.000. Dependerá de la gravedad del caso, inlcuso se elevará la denuncia el fuero penal en el caso de hacer fuego en lugares no habilitados.

Explicaron que estas acciones "ponen en peligro los ecosistemas del Parque, la infraestructura y la vida humana".

Desde la Intendencia del Parque Nacional Lanín se recuerda que hacer fuego está terminantemente prohibido fuera de los campings con prestaciones habilitadas, sin excepciones, y que el respeto de esta medida es fundamental para prevenir incendios y evitar daños irreversibles.

Solicitaron la colaboración de prestadores turísticos, guías, residentes y visitantes, quienes pueden contribuir con el control y la fiscalización informando situaciones irregulares.

Las denuncias pueden realizarse aportando registros fotográficos o material audiovisual, comunicándose con la radioestación del parque al teléfono 02972-427210.

Los infractores

Los guardaparques labraron actas de infractores que se encontraban en la Isla Victoria, playa Muñoz, el río Limay y el sector de Confluencia, zonas consideradas sensibles por su valor ambiental y el riesgo extremo de incendios forestales.

Se labraron numerosas actas y se aplicaron multas que parten desde los 2.000.000 de pesos, con montos que pueden incrementarse según la gravedad del hecho, el daño ocasionado y la reiteración de la falta.