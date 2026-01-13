En plena emergencia ígnea, encontraron turistas con fogones prendidos en el Parque Nacional Lanín

Las infracciones fueron aplicadas por el cuerpo de guardaparques luego de detectar fuegos y acampes en sectores no habilitados.

En medio de la emergencia ígnea y de los incendios que afectan la provincia de Chubut , las conductas irresponsables de los turistas continúan registrándose en diversos sectores de la cordillera. En esta ocasión, desde el Parque Nacional Lanín , informaron que en los últimos días se labraron actas por infracciones a las restricciones vigentes.

La Intendencia recordó que se mantiene la prohibición absoluta de hacer fuego fuera de los campings organizados , por este motivo el cuerpo de guardaparques intensificó las recorridas de control en áreas lacustres, costas de lagos y ríos y en distintos sitios de uso público.

Durante los operativos detectaron residentes y visitantes realizando fuego, acampando en sectores no habilitados y circulando con perros . Estas conductas representan un riesgo ambiental frente a los incendios forestales presentes en la región. Además, ponen en peligro la seguridad de las personas que, pese a la información y restricciones establecidas, hacen caso omiso.

multas por fogones parque nacional lanin 3

Millonarias multas

Las autoridades informaron que se labraron las actas correspondientes por infracción, con multas que van desde los $400.000 hasta los $6.000.000 de pesos, según la gravedad de cada caso. Cabe destacar que hacer fuego está terminantemente prohibido fuera de los campings con prestaciones habilitadas, sin excepciones.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Lanín, solicitan la colaboración de los prestadores turísticos, guías, residentes y visitantes, para contribuir con el control y la fiscalización, informando situaciones irregulares.

Las denuncias pueden realizarse aportando registros fotográficos o material audiovisual, comunicándose con la radioestación del parque al teléfono 02972-427210.

multas por fogones parque nacional lanin 2

Multas por fogones en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Lamentablemente, no es la única área que registra actos de irresponsabilidad. La semana pasada, desde el cuerpo de guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi se informó que detectaron residentes y visitantes acampando y encendiendo fogones en sectores no autorizados, por lo que se aplicaron fuertes sanciones económicas.

Entre los principales puntos donde se labraron actas se encuentran la Isla Victoria, playa Muñoz, el río Limay y el sector de Confluencia, zonas consideradas sensibles por su valor ambiental y el riesgo extremo de incendios forestales.

Según se informó, se labraron numerosas actas y se aplicaron multas que parten desde los 2.000.000 de pesos, con montos que pueden incrementarse según la gravedad del hecho, el daño ocasionado y la reiteración de la falta.

Dos personas fueron evacuadas y rescatadas en el Nahuel Huapi

El pasado viernes, los brigadistas del Parque Nacional Nahuel Huapi tuvieron una intensa actividad en distintos sectores del área protegida. Tras intensos operativos se concretaron dos evacuaciones de personas accidentadas.

rescates parque nahuel huapi 2

El primer rescate se produjo en la zona del Refugio Frey, donde un hombre de 30 años sufrió una caída de aproximadamente seis metros mientras realizaba actividades de escalada. Como consecuencia del impacto, presentó un traumatismo en el tobillo derecho que le impidió continuar el descenso por sus propios medios.

Ante el alerta, se desplegó un operativo de evacuación terrestre y aérea que se concretó mediante un helicóptero de la empresa Helitronador, que logró arribar al sector cerca de las 17 horas, pese a la presencia de humo proveniente de incendios activos en Chubut. El herido fue trasladado hasta el helipuerto del ICE del Parque Nacional, donde continuó recibiendo atención médica.

El segundo operativo tuvo lugar en la Península Quetrihué, dentro del Bosque de Arrayanes, donde una mujer sufrió una caída mientras circulaba en bicicleta. La joven presentaba lesiones en el rostro con sangrado, además de mareos, dolor en el oído y molestias cervicales, por lo que se dispuso su traslado preventivo.

La mujer fue trasladada en camilla hasta el Muelle Modesta Victoria y luego evacuada por vía lacustre hacia Villa La Angostura, donde recibió atención en el hospital local.