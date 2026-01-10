Parque Nacional Nahuel Huapi: dos personas fueron evacuadas y rescatadas tras un intenso operativo

Las tareas se concentraron en distintos sectores del área protegida y demandaron un trabajo coordinado entre los equipos especializados.

En las últimas horas, los brigadistas del Parque Nacional Nahuel Huapi tuvieron una intensa actividad en distintos sectores del área protegida. Desde la Intendencia se informó que se concretaron dos evacuaciones de personas accidentadas mediante operativos coordinados por equipos especializados.

Cabe destacar que el inicio de la temporada de verano genera un elevado movimiento de visitantes y la práctica de actividades recreativas en sectores de montaña y zonas lacustres.

Desde el organismo resaltaron que la combinación de alta concurrencia turística y terrenos exigentes incrementan la probabilidad de incidentes, por lo que se mantienen activos los protocolos de emergencia en toda la jurisdicción del parque.

El primer rescate se produjo este viernes en la zona del Refugio Frey, donde un hombre de 30 años sufrió una caída de aproximadamente seis metros mientras realizaba actividades de escalada. Como consecuencia del impacto, presentó un traumatismo en el tobillo derecho que le impidió continuar el descenso por sus propios medios.

image 1_16x9

Rescate aéreo

Ante el alerta, se desplegó un operativo de evacuación terrestre y aérea que demandó la participación de brigadistas del ICE y guardaparques de la Zona Centro. Además, intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional, integrantes de la Escuela Militar de Montaña, rescatistas de la Comisión de Auxilio y personal del Ejército Argentino.

La evacuación aérea se concretó mediante un helicóptero de la empresa Helitronador, que logró arribar al sector cerca de las 17 horas, pese a la presencia de humo proveniente de incendios activos en Chubut. El herido fue trasladado hasta el helipuerto del ICE del Parque Nacional, donde continuó recibiendo atención médica.

image 2_16x9

Evacuación en el Bosque de Arrayanes

El segundo operativo tuvo lugar en la Península Quetrihué, dentro del Bosque de Arrayanes, donde una mujer sufrió una caída mientras circulaba en bicicleta. El hecho fue informado a la radiostación del parque, lo que activó el protocolo de rescate.

La joven presentaba lesiones en el rostro con sangrado, además de mareos, dolor en el oído y molestias cervicales, por lo que se dispuso su traslado preventivo.

El rescate fue llevado adelante por el Grupo de Búsqueda y Rescate de Villa La Angostura, junto a guardaparques y brigadistas del sector noroeste del parque. La mujer fue trasladada en camilla hasta el Muelle Modesta Victoria y luego evacuada por vía lacustre hacia Villa La Angostura, donde recibió atención en el hospital local.

image 3_16x9

Fogones y multas millonarias

En los últimos días, además, los guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi reforzaron los operativos de fiscalización en las zonas de alto tránsito turístico y uso público. Pese a la prohibición total de hacer fuego fuera de los campings habilitados, se detectaron residentes y visitantes acampando y encendiendo fogones en sectores no autorizados, por lo que se aplicaron fuertes sanciones económicas.

Entre los principales puntos donde se labraron actas se encuentran la Isla Victoria, playa Muñoz, el río Limay y el sector de Confluencia, zonas consideradas sensibles por su valor ambiental y el riesgo extremo de incendios forestales.

Según se informó, se labraron numerosas actas y comenzaron a aplicarse multas que parten desde los 2.000.000 de pesos, con montos que pueden incrementarse según la gravedad del hecho, el daño ocasionado y la reiteración de la falta.