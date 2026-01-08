Cazadores furtivos pagarán 6 millones de pesos por matar y faenar un guanaco a orillas del Nahuel Huapi

Para acceder a una probation, la Justicia Federal de Neuquén revocó sus permisos de caza y les exigió realizar un curso de fauna silvestre. Su rifle fue destruido y no tendrán permitido comprar armas de fuego.

Para evitar el juicio, tres hombres imputados por matar y faenar un guanaco a orillas del lago Nahuel Huapi deberán pagar un total de 6 millones de pesos y hacer un curso de concientización sobre caza ilegal de fauna silvestre. Los guardaparques los encontraron en un sector del Parque Nacional con carne fresca de guanaco, cueros y cuchillos dentro de su camioneta, que fue secuestrada y sólo será devuelta una vez que hagan el pago de la multa.

La Justicia Federal de Neuquén concedió la suspensión del juicio a prueba a los tres hombres, que habían sido imputados p or el delito de caza furtiva de fauna silvestre por dispararle y faenar un ejemplar de guanaco dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Como se trata de una especie protegida por la Ley N°22.351 de Parques Nacionales y la Resolución HD N°65/1981, la sanción incluyó una donación millonaria a una ONG destinada a la preservación de la fauna silvestre.

Desde la Fiscalía detallaron que los acusados se comprometieron a donar, cada uno, la suma de dos millones de pesos -que se pagará en tres cuotas consecutivas- a la Fundación Civil Ñacurutú - Red de rescate y atención de fauna silvestre de la zona de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y áreas aledañas-, que coopera con el Refugio Aluminé, en la provincia de Neuquén.

rifle caza furtiva

Además de esta donación de seis millones de pesos en total, los tres hombres deberán completar un curso de concientización sobre caza ilegal de fauna silvestre. En concreto, realizará el Curso de Zoología dictado por el Instituto Edutin Academy, que tiene una duración de seis meses y exige certificación final.

Entre las condiciones de la suspensión del juicio a prueba, también conocido como probation, los tres hombres accedieron a una inhabilitación especial voluntaria por el término de un año para la adquisición y uso de cualquier tipo de armas de fuego, como así también la entrega -en caso de poseerlos- de los correspondientes permisos de caza.

La Justicia confirmó que, una vez que se efectivice el pago de la primera cuota se devolverá a uno de los imputados, la camioneta Chevrolet S10 negra, que fue secuestrada el día de los hechos.

Caza ilegal: Fauna secuestró armas y un guanaco faenado

El acuerdo de suspensión de juicio a prueba tendrá una vigencia de un año. Durante dicho plazo, los imputados deberán cumplir estrictamente con las reglas de conducta establecidas. Una vez transcurrido ese período, y tras la verificación del cumplimiento de todas las condiciones, el juez resolverá si dicta el sobreseimiento y la extinción de la acción penal.

Cazadores furtivos detectados in fraganti

El 8 de octubre de 2025, un comisario retirado de la Policía de Neuquén denunció ante personal del Parque Nacional Nahuel Huapi haber visto una camioneta con varias personas que faenaban ejemplares de guanaco. Las personas estaban en cercanías de la Ruta Provincial Nº63, a la altura del paraje El Chenque, en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, Departamento de Los Lagos, en la provincia de Neuquén.

Tras el aviso, Guardaparques y personal de la Policía neuquina se dirigieron al lugar y detectaron una camioneta Chevrolet S10 negra con tres personas en su interior y restos de un guanaco, recientemente faenado.

Guanacos en la Patagonia La esquila de guanacos en silvestría, con buenas prácticas, es una alternativa complementaria para la producción ganadera. Fotografía gentileza: investigador.

Las autoridades detuvieron a los tres hombres y se les incautaron cortes de carne fresca de guanaco dentro de sus mochilas y en la caja del vehículo, así como dos lomos y dos paletas con cuero, cuchillos y otros elementos utilizados para la caza, además de una vaina servida calibre .223. Sin embargo, el arma utilizada no fue encontrada en el lugar, dado que se la habría llevado una cuarta persona que se dio a la fuga antes de la llegada de las autoridades.

Después del hallazgo, se dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada de Zapala que inició la investigación por infracción al artículo 25, 2° párrafo de la Ley N°22.421 de Conservación de la Fauna, y se dispuso el secuestro de la camioneta. Además, se encomendó a la Unidad de Procesamiento (UNIPRO) Bariloche, de la Gendarmería Nacional, una serie de medidas de investigación.

El 2 de diciembre pasado, uno de los imputados se presentó ante personal de la UNIPRO y entregó voluntariamente el rifle utilizado para cazar al ejemplar protegido, junto a la documentación del arma y las correspondientes credenciales de legítimo usuario, de tenencia de armas y de registro de consumo de municiones. Por orden del juez, el rifle fue enviado al Registro Nacional de Armas (RENAR) para su destrucción.