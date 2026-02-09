Una ciudad de la Patagonia da 3x2 en alojamiento el fin de semana largo de Carnaval: qué hoteles tienen promo

El descuento estará vigente entre el 14 y el 17 de febrero en establecimientos de Esquel . La ciudad festeja este mes su 120° aniversario.

La Trochita, el Viejo Expreso de la Patagonia, es uno de los grandes atractivos turísticos de Esquel.

A través de un acuerdo con la Secretaría de Turismo local, un grupo de hoteles de la ciudad de Esquel , en la provincia de Chubut , lanzó una promoción que estará vigente durante el próximo fin de semana largo, correspondiente a los feriados nacionales de Carnaval.

Con el objetivo de atraer turistas durante esos días y mejorar el rendimiento de una temporada de verano que en enero no dio números auspiciosos -complicada, además, por los incendios forestales que afectan a la región- habrá establecimientos que ofrecerán 3x2 en alojamiento, es decir que se podrá contratar tres noches de hotel pagando solamente dos.

El fin de semana largo coincide, además con la tradicional Expo Verano con la que la ciudad festeja su aniversario.

En este evento que se llevará a cabo entre el 13 y el 18 de febrero, Esquel mostrará su potencial cultural y artesanal en el Gimnasio Municipal.

Según anticipó la subsecretaria de Cultura de Esquel, Sonia Baliente, la programación incluye seis días de shows con ocho artistas locales en cada una de las jornadas.

Maggie Cullen Maggie Cullen en la Patagonia: actuará en los festejos del aniversario de Esquel.

Además habrá más de 100 stands de expositores locales, y actividades que incluyen visitas guiadas por museos y sitios históricos esquelenses, junto con una “búsqueda del tesoro”.

Maggie Cullen y Los Palmae llegan a la Patagonia

Será la previa de los grandes festejos por el 120° aniversario de la ciudad. Esquel cumple años el 25 de febrero y lo celebrará con otros tres días de actividades culturales y la presencia de reconocidos artistas nacionales.

El lunes 23 de febrero la propuesta será folclórica, con la presentación de Maggie Cullén, Yhosva Montoya, Mariano Godoy y el músico local Leo Miranda.

Al día siguiente, el show musical tendrá a Los Palmae con cumbia santafesina y al reconocido conjunto Q’Lokura, que aportará música y ritmo al cumpleaños.

Esa noche, en la vigilia del aniversario, se realizará una nueva edición del Telebingo Extraordinario con fines solidarios, ya que parte de lo recaudado será destinado a bomberos voluntarios y brigadistas que actualmente se encuentran combatiendo los intensos incendios forestales en los parques nacionales de Chubut.

Por último, el miércoles 25 se desarrollará el tradicional desfile cívico-militar y una muestra de los talleres municipales, una proyección de visuales en La Cascada y más actividades, todas libres y gratuitas.

El 3x2 en Esquel: cómo y dónde

El 3x2 en alojamiento estará vigente entre el 14 y el 17 de febrero, según informa la web de Esquel Turismo. Para acceder al beneficio, las personas interesadas pueden ingresar a la página de la subsecretaría Turismo de Esquel en el que figuran los establecimientos que participan de la promoción y contactarse directamente con los hoteles que figuran allí.

Hasta este lunes, en la página estaban registrados dos hoteles de tres estrellas, otros dos de dos estrellas y un hotel boutique, pero es posible que se sumen otros antes del comienzo del fin de semana largo de Carnaval.

Los hoteles de tres estrellas que ya ofrecen la promoción son el Tehuelche y el Sol del Sur.

También se puede contratar en los hoteles Residencial Ski y Sur Sur Patagónico, ambos de dos estrellas, y en el hotel boutique Las Bayas Home Suites.

Por dudas, o para consultar tarifas, se puede llamar a la Subsecretaría de Turismo, al número 2945-52-9616.