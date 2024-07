El momento especial que le hizo vivir el marido de Silvina Escudero

En una foto donde se la ve con un vestido blanco frente al mar, Silvina escribió: “Hoy hace dos años nos comprometíamos con mi marido en Palma”. Añadió emocionada: “Hermosa sorpresa que me hizo. De casualidad me puse el mismo vestido y el mismo sombrero”, destacando la coincidencia que le trajo nostalgia por aquel momento inolvidable con su pareja.

Cómo es la relación entre Silvina Escudero y su esposo Federico

Silvina y Federico, su esposo, se casaron a fines de 2022 después de más de cinco años de noviazgo. La pareja primero dio el sí en una ceremonia íntima en el Registro Civil y luego organizaron una gran celebración en el hotel Cardales, con más de 200 invitados, entre amigos y familiares. Aunque Silvina siempre ha mantenido una presencia mediática alta, su marido ha preferido mantenerse fuera del ojo público.

Federico, cuyo apellido no ha sido revelado, es comerciante y dueño de varios negocios, pero Silvina ha sido muy cuidadosa en proteger su privacidad. En una entrevista en “PH, Podemos Hablar”, la bailarina explicó: “No voy a decir el apellido, no lo digo hace seis años y ahora no lo voy a decir. Realmente, estoy hace muchos años con él y no he contado muchas cosas”.

El momento que vive Silvina Escudero

A pesar de su bajo perfil, Federico acompaña a Silvina Escudero en todos sus proyectos, aunque lejos de los focos. “Me acompaña a todos lados, pero siempre detrás de cámara. No lo quiero exponer. Ya lo hice durante muchos años en mi vida. Además, es comerciante y no tiene nada que ver con el medio”, afirmó Silvina en otra entrevista.

Recientemente, Silvina conmovió a sus seguidores al hablar sobre su larga lucha por convertirse en madre y la pérdida de un embarazo de cuatro meses, una experiencia que marcó su vida de una manera profunda. En sus redes sociales, ha compartido su viaje emocional y los desafíos que ha enfrentado, buscando apoyo y ofreciendo palabras de aliento a otras mujeres en situaciones similares.

En medio de estos desafíos personales, las vacaciones en Brasil parecen haberle brindado a Silvina una oportunidad para recargar energías y encontrar momentos de alegría y tranquilidad. Además de disfrutar del sol y la playa, Silvina no ha dejado de interactuar con sus fans, quienes la apoyan y celebran cada una de sus publicaciones.