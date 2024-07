El súper chisme que Yanina Latorre contó sobre la separación de Wanda Nara e involucra a la China Suárez

Embed Yanina Latorre: "No hay pedido de divorcio de Wanda a Icardi" pero "ahora que la 'China' hizo un tema con L-Gante, está enloquecida"



Por qué la China Suárez habría influido en una nueva separación de Wanda Nara

Además, destacó la influencia de la reciente colaboración musical entre L-Gante y la China Suárez, que aparentemente ha exacerbado la situación. "Y ahora que L-Gante grabó el tema con la China está enloquecida. Vieron que él le pidió perdón en una historia, Wanda agarra y le contestó ‘cuando la obsesión’".

A pesar de los rumores y teorías, la palabra de Wanda Nara fue clara y directa. En su conversación con Luis Ventura, la empresaria expresó: "Le podés pedir a tu equipo que no hable tanta pavada. Estoy separada, por qué solo inventan sin preguntar. Por motivos personales y de salud intenté una vez más. Te mando un beso".

Yanina Latorre no dejó pasar la oportunidad de cuestionar el papel de los involucrados en alimentar los rumores: "Mi pregunta es, ¿quién alimenta a que hablemos de ellos? Si la China no grababa el tema con L-Gante esto no pasa, no hay pedido de divorcio, eso que quede claro".

El fuerte palo de Yanina Latorre contra la China Suárez

El intercambio entre Wanda Nara y Luis Ventura fue la confirmación oficial que muchos esperaban después de días de especulaciones. Por su parte, la teoría de Yanina Latorre añade una capa de complejidad a la situación, sugiriendo que las relaciones entre los involucrados están interconectadas de una manera más intrincada de lo que parece.

En su análisis, Latorre también lanzó comentarios picantes sobre los involucrados. "Dijo que no se la pudo empomar", mencionó, refiriéndose a una situación íntima entre Icardi y Wanda que supuestamente afectó su relación. "Y finalizó su contundente análisis del tema: 'Después la China cuando la nombras o hablas de ella, te llama, te pide que no hables de su vida privada, le saca las fotitos a Marcos de Gran Hermano y la borra y se enoja y quiere hablar de su carrera. Si la China no grababa tema con L-Gante esto no pasa, no es que grabó tema con Rod Stewart'".