Declararon los papás de Loan: la acusación contra Laudelina y un desgarrador relato frente a los detenidos

Cara a cara con los acusados, en pleno juicio por la desaparición del pequeño, volvió a reclamar para que “cuenten la verdad”.

Peña fue el primer testigo de la jornada y comenzó su declaración minutos antes de las 10 de la mañana.

Este martes por la mañana, en una nueva audiencia que se lleva a cabo en el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, tuvo lugar uno de los testimonios más esperados: el de su papá José. Luego fue el turno de la madre, con una desgarradora declaración.

José Peña fue el primer testigo de la jornada ante el Tribunal Oral Federal en el marco del juicio oral por la desaparición del niño de cinco años, ocurrida el 13 de junio de 2024, y comenzó su declaración minutos antes de las 10 de la mañana.

Cara a cara con los acusados, el hombre volvió a reclamar que quienes sepan lo que pasó, “cuenten la verdad”.

En su declaración en la tercera semana del juicio por la desaparición de su hijo de 5 años, José apuntó contra su hermana Laudelina. “Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos. Yo la escuché”.

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"Nunca se iba con gente desconocida, siempre estaba con nosotros"

Esta declaración cobra relevancia, ya que la hipótesis del accidente fue una de las líneas que aparecieron durante la investigación del caso.

Asimismo, habló del profundo dolor que atraviesa desde la desaparición de su hijo. “Loan es mi vida, mi amor, es todo. Quiero saber la verdad sobre él. Era mi amor, toda mi vida. Nunca se iba con gente desconocida, siempre estaba con nosotros. Era alegre, contento, bailaba, cantaba y tocaba su acordeón”, dijo según informó TN.

"No saber si está vivo o muerto es mucha angustia y desesperación", destacó. Durante su testimonio, José reconstruyó cómo se desarrolló aquella jornada. Contó que fue el propio Loan quien le pidió acompañarlo al campo para visitar a su abuela, Catalina Peña, donde se realizó el almuerzo en el que participaron varios de los hoy imputados.

"Cuando llegué, me encontré con mí mamá y me dice que había un almuerzo. 'Tu hermana está cocinando'", sostuvo.

Laudelina Peña juicio

En el lugar se encontraban inicialmente su hermana Laudelina Peña y luego fueron llegando Camila y Macarena, hijas de Laudelina. Más tarde arribaron Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

Peña afirmó que a varios de ellos los conoció ese mismo día y que no mantenía una relación cercana con ellos, ni tampoco su madre.

Respecto al momento en que todos se retiran al terminar el almuerzo a buscar naranjas, momento de la desaparición de Loan, aseguró que nadie le avisó a él que harían eso. "Pregunté qué pasó con Loan, que no volvió con ellos. Nadie me avisó que se iban a ir a buscar naranjas", declaró.

Qué se sabe sobre el "pacto de silencio"

Durante un cuarto intermedio, la fiscal federal Tamara Pourcel ratificó las palabras del papá de Loan. "Eso fue lo que señaló José en su declaración", respondió al ser consultada sobre la afirmación de que Laudelina habló de un accidente apenas un día después de la desaparición del nene.

loan La causa continúa caratulada como "sustracción y ocultamiento de un menor de edad".

Al mismo tiempo, habló del impacto que tuvo su declaración. "Era lo que nosotros queríamos que la sociedad y todo el mundo escuchara: lo difícil que es para la familia estos dos años sin Loan y qué es lo que sienten ellos", sentenció.

La representante del Ministerio Público también habló del pacto de silencio que rodea a los imputados."Vemos cómo las defensas van indicando sus preguntas y hacia dónde va la teoría de cada una, pero este pacto de silencio tanto afecta a la familia y tanto dolor le trae porque no pueden encontrar una respuesta de qué pasó con su hijo“, afirmó.

Declaró la mamá de Loan y también acusó a Laudelina

Tras un cuarto intermedio, siguió el turno de María Noguera, madre de Loan, quien no pudo contener las lágrimas al recordar a su pequeño. “Nunca me pasó de no saber nada de mis hijos. Ocho hijos crié y están todos como siempre. Estamos todos juntos. El más chiquito no se que le pasó, no sé si está vivo”, dijo.

Asimismo, relató que la última vez que vio a su hijo fue antes del almuerzo en la casa de su abuela Catalina, el 13 de junio de 2024. “Nos vemos más tarde”, fue lo último que le dijo al nene.

mamá de loan María Noguera, mamá de Loan, aguarda con esperanzas el inicio del juicio que arroje la verdad sobre la desaparición de su hijo.

María apuntó en su declaración contra la tía del menor, Laudelina, y contra el excapitán de navío, Carlos Pérez, ambos detenidos.

“Si Laudelina está acá, que nos diga dónde está Loan, que pasó y de dónde sacó el botín. Nosotros queremos saber dónde está. Si está vivo o muerto, pero que nos digan dónde está. Tengo el presentimiento que está vivo”, expresó.

“No me importa si están custodiados, ellos saben con quién está, con quién come. Pero nosotros no. Ese es el sufrimiento de la familia. Ese es el dolor, no sabemos nada", afirmó.

Y finalmente señaló que: “Uno de los detenidos lo sabe. Laudelina y Carlos Pérez”. Luego se escuchó en voz del acusado: “Yo no sé nada”.