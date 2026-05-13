Una opción ideal para acompañarla con unos mates: te ofrecemos la receta para elaborar una torta invertida de manzanas sin harina.

La mejor torta invertida de manzana sin harina: el tip para que quede húmeda

¿Cómo elaborar una riquísima torta invertida de manzanas sin harina ? ¿Cómo lograr que esta quede húmeda, liviana y con un dorado perfecto? Esta es la receta única e imperdible para preparar un exquisito manjar, acompañarlo con unos mates y disfrutar de un gratísimo momento en compañía de aquellos a quienes tanto queremos.

Cabe reseñar que la leyenda cuenta que, en el siglo XIX, las hermanas Tatin --dueñas de un hotel en la región de Lamotte-Beuvron, Francia- estaban preparando una tarta de manzanas convencional. Pero una distracción hizo que las manzanas comenzaran a caramelizarse en exceso en la sartén. Y, en lugar de tirar todo a la basura, decidieron improvisar: colocaron la masa encima de las manzanas caramelizadas y la hornearon directamente. Al desmoldarla, descubrieron un postre tan sabroso y atractivo que terminó ganándose un lugar especial en la gastronomía francesa: la tarta Tatin o también llamada torta invertida .

La base de la torta comienza con un caramelo que se cocina directamente en el molde o sartén.

Las claves para elaborar una torta invertida de manzanas sin harina

Para elaborar una torta invertida de manzanas sin harina mediante una receta fácil, deberemos conseguir los siguientes ingredientes:

2 manzanas (roja y verde, o las que tengamos en casa).

2 huevos.

½ taza de yogurt.

1 cucharada de stevia, edulcorante líquido o 3 cucharadas de miel.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

2 tazas de avena.

Trucos para preparar una exquisita torta invertida de manzana sin harina

Para proceder a preparar esta torta invertida de manzanas, deberemos atender a estos aspectos -o trucos- importantes:

Cocinar las manzanas a fuego medio con una pequeña cantidad de grasa, puesto que ello permite que se liberen sus azúcares naturales y que formen un almíbar que, al desmoldar, se convierta en la capa superior brillante y sabrosa.

a fuego medio con una pequeña cantidad de grasa, puesto que ello permite que se liberen sus azúcares naturales y que formen un almíbar que, al desmoldar, se convierta en la capa superior brillante y sabrosa. La elección del molde es fundamental: usar una tortera con buen antiadherente facilita la cocción y el desmolde posterior. En este punto, un molde tortera desmontable antiadherente de 26 cm es lo sugerido.

Una vez preparada la base con huevos, yogurt y los ingredientes secos, se vierte sobre las manzanas previamente caramelizadas y se lleva a horno moderado. Un aspecto clave es que necesita una cocción controlada para alcanzar el punto justo sin resecarse.

previamente caramelizadas y se lleva a horno moderado. Un aspecto clave es que necesita una cocción controlada para alcanzar el punto justo sin resecarse. Los especialistas advierten que uno de los errores más comunes es dejar enfriar la torta por completo antes de desmoldarla. En este tipo de preparaciones, lo ideal es esperar apenas unos minutos después de sacarla del horno.

manzanaaaa.jpg En rodajas o gajos, las manzanas se colocan cuidadosamente sobre el caramelo.

Asimismo, se destacan siete características sobre el modo de preparar una exquisita torta invertida de manzanas: