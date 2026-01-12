Plan Orgullo Neuquino: el barrio Círculo Policial quedará asfaltado para fin de año

Este lunes comenzaron los trabajos para pavimentar 30 de las 120 cuadras que se asfaltarán en 2026. Los detalles de la zonas beneficiadas.

El barrio Círculo Policial de Neuquén capital atravesará una gran transformación urbana este 2026. La Municipalidad de Neuquén anunció que se inició la obra d e más de 30 cuadras de asfalto de un total de 120 previstas para este año en todo el sector, con una inversión de $3000 millones del Plan Orgullo Neuquino .

Esta iniciativa representa una mejora significativa en la conectividad vial y en la calidad de vida para los vecinos de la zona. Por caso, la calle Rafaela da continuidad a la vía principal Racedo, que está consolidada como una de las 25 nuevas troncales que la Municipalidad ha pavimentado.

“Estamos iniciando nuevamente estas tres mil cuadras de asfalto para el 2026, una obra que se realiza con servicios integrales, como agua, cloacas y conexiones domiciliarias, que van por debajo del asfalto”, sostuvo el intendente Mariano Gaido en una recorrida que hizo este lunes por la obra.

Mariano Gaido Mariano Gaido, intendente de la ciudad de Neuquén.

El jefe comunal destacó la magnitud de la inversión, impulsada por el municipio a partir del superávit y las cuentas ordenadas, que asciende a alrededor de 3 mil millones de pesos, incluyendo el retome de un acceso hacia el oeste.

En este marco, recordó que el plan Orgullo Neuquino ya tuvo presencia en sectores como Rincón del Río, Valentina, Confluencia e Islas Malvinas: “Hoy estamos en Círculo Policial, pero hemos estado en todos los barrios con obras de este plan que son muy esperadas por los vecinos”.

Los detalles de la obra de asfalto

“Ya desarrollamos las avenidas troncales que llegan hasta aquí y, en poco tiempo, los habitantes de este barrio podrán disfrutar del primer cuadrante asfaltado, comprometiendo la totalidad del Círculo Policial en el transcurso de este año”, anunció el intendente.

Asfalto en Terrazas del Neuquén

Con sus 20 metros de ancho y una pendiente construida en hormigón, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, informó que la avenida Rafaela ya alcanza el 50% de avance en su ejecución, consolidándose como un eje fundamental para la circulación en la ciudad.

Además del asfalto, el funcionario indicó que en todo el barrio se están desarrollando obras de infraestructura pluvial. Parte del drenaje desaguará en el canal Pastor Pluis, mientras que otro sector contará con un sistema de evacuación ya construido por el municipio sobre la calle Belgrano, optimizando así el escurrimiento de aguas y previniendo anegamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarianoGaidoOk/status/2010726603815608350&partner=&hide_thread=false Arrancamos en vivo desde el oeste

Ya empezamos con las 3.000 nuevas cuadras en el barrio Canal V

Más asfalto, más conexión y mejor calidad de vida.

El oeste crece, se nota y seguimos avanzando pic.twitter.com/fheyW3FZVC — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) January 12, 2026

“Hay un cambio de vida”, expresó el presidente de la comisión vecinal de Canal V, Luis Sánchez, quien acompañó a la comitiva, al referirse a la obra de la que destacó que se lleva adelante con recursos municipales. Además, manifestó que “es un orgullo, como decía el intendente, que el oeste rápidamente esté creciendo” y afirmó que esto impulsa una mejora de vida integral para todos los vecinos de la zona.