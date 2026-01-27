Se registró el riesgo país más bajo de los últimos ocho años y Argentina se acerca al mercado internacional

El indicador del JPMorgan se ubica en los 496 puntos básicos y quedó a un paso de los niveles de 2018. Es consecuencia del repunte de los bonos que levantan hasta 1,5%.

El riesgo país de Argentina perforó este lunes la barrera de los 500 puntos básicos y se ubicó en 496, un nivel que no se veía desde junio de 2018. El dato, elaborado por el banco de inversión JP Morgan, refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la capacidad del país para cumplir con sus compromisos de deuda.

La mejora en el indicador surge de una nueva suba en los precios de los bonos argentinos, que avanzaban 0,5% promedio a media rueda. Cabe recordar que durante el gobierno de Alberto Fernández, este número llegó a rondar los 4.000 puntos y cuando Javier Milei asumió la presidencia en 2023 estaba alrededor de los 1.900.

Asimismo, se atribuye a la compra de dólares por parte del Banco Central ( BCRA ) para fortalecer las reservas. Durante enero, la entidad adquirió más de USD 1.000 millones . Esta baja también coincide con una nueva suba en el precio de los bonos y las acciones argentinas.

De acuerdo con los últimos registros, el riesgo país retrocedió 3,3% en la jornada y acumula una baja de 13,1% en lo que va de enero, consolidando una tendencia a la baja que se aceleró en las últimas semanas.

Riesgo-País.jpg El riesgo país perforó el piso de 600 y está en cifras similares a agosto de 2018.

La oportunidad de volver a colocar bonos en dólares en los mercados internacionales

El riesgo país del banco JP Morgan es un índice que mide cuánto más caro le resulta a un país endeudarse con relación a Estados Unidos, que se toma como referencia de máxima seguridad. Por ejemplo, cuando el riesgo país es de 1000 puntos básicos, significa que ese país debe pagar un 10% más de intereses que EEUU.

La expectativa financiera de este 2026 se concentra para la Argentina en la oportunidad de volver a colocar bonos en dólares en los mercados internacionales. Tasas de financiamiento accesibles para el gobierno argentino permitirían a la vez estirar vencimientos, descomprimir el mercado de cambios local y ofrecer a los inversores señales de previsibilidad que atraerían nuevos capitales a la economía doméstica.

"El firme apetito por riesgo global, que se traslada con fuerza hacia los emergentes, continúa contribuyendo a la sostenida dinámica de los activos domésticos, que además aprovechan el sólido progreso del Banco Central (BCRA) en la estrategia en las compras de reservas", afirmó el operador Gustavo Ber.

Esta baja permitiría a la Argentina volver a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas menores a 10%, de modo tal de empezar a refinanciar los vencimientos que enfrenta este año.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, señaló que "en un contexto en que el BCRA acumula más de USD 1.000 millones comprados en enero en el Mercado Libre de Cambios, los inversores comienzan a seguir bien de cerca la compresión de spreads, con un riesgo país que opera en mínimos no vistos desde 2018".

"Si bien la tasa del bono de EEUU a 10 años es mayor a la que regia en la última emisión internacional de Argentina, el hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuando podría ser el turno de Argentina", agregó el economista.

Qué dijo Javier Milei sobre la baja del riesgo país

El presidente se vio francamente emocionado por esta baja y, rápidamente festejó a través de su cuenta de X la noticia. Con una foto de Milei junto al ministro Luis Caputo, expresó: " El mejor de todos los tiempos. Viva la libertad carajo", concluyó.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también celebró este martes la caída del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos. "El resultado de haber hecho lo que había que hacer. Fin", escribió Adorni en X cuando el indicador elaborado por la banca privada JP Morgan se ubica en 493.