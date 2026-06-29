La vecina de Pico Truncado cree que la primera vez interrumpió a los intrusos con su inesperada llegada. Huyeron, pero volverían a buscar lo que dejaron.

A una mujer le entraron a robar a la casa tres veces en una semana: "Ahora duermo con un cuchillo".

Una vecina de Pico Truncado, en Santa Cruz , vive una pesadilla que se repite. En apenas una semana, sufrió una seguidilla de robos en su casa, ubicada en la zona oeste de la ciudad y a pocos metros de un Centro de Día.

En esas tres incursiones cuando ella no estaba, se llevaron televisores , una computadora, herramientas, joyas familiares y hasta el celular de una sobrina.

El caso no solo da muestra de la impunidad con la que una y otra vez volvieron al mismo objetivo a seguir robando, sino que genera cuestionamientos a la falta de respuesta policial.

Cuando se produjo el tercer caso, la Comisaría Segunda le informó a la víctima que no tenía personal disponible para ir hasta su domicilio.

Así lo relató la vecina, que dijo conocer casos similares en la región, como el de un vecino de Valentina Norte al que también robaron tres veces en un mes.

Según parece, los ladrones ubican algún objetivo fácil de vulnerar y actúan a repetición.

La casa revuelta a las 4 de la mañana

El primer hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 20 de junio de 2026.

La mujer, de quien no se informó el nombre, había salido a participar del acto por el Día de la Bandera y luego a una peña con amigos.

Cuando regresó ya eran cerca de las 4 de la mañana, y se encontró con la amarga sorpresa de tener todas las habitaciones revueltas.

Los delincuentes habían forzado la reja de una ventana que da al patio trasero.

Al recorrer la vivienda descubrió dos televisores abandonados dentro de la casa, uno de ellos con la pantalla dañada.

La presencia de esos aparatos la llevó a sospechar que los ladrones seguían adentro cuando ella llegó y salieron a las apuradas al escucharla entrar.

Le en traron a robar en la casa etres veces en una semana - Pico Truncado - Santa Cruz La reja de la ventana que forzaron dos veces para entrar a robar en la casa de una vecina del oeste de Pico Truncado, en Santa Cruz. HD Pico Truncado

Al revisar el resto de sus pertenencias comprobó que faltaban controles remotos, cables, ropa, zapatillas, joyas y alhajas de valor familiar.

"Tenían todo armado como para llevarse más cosas. A medida que acomodaba me iba dando cuenta de lo que faltaba", le contó sobre aquel primer episodio al sitio de noticias locales HD Pico Truncado.

Arregló la reja y se la volvieron a romper

Seis días después, el viernes 26, la mujer salió para ayudar con los preparativos del cumpleaños de su madre.

Al regresar, esa noche encontró la misma ventana otra vez violentada. Los delincuentes habían roto la reja que ella misma había reparado tras el primer robo. En esa segunda entrada se llevaron uno de los televisores que les había quedado en el camino la vez anterior, una computadora HP, una minipimer nueva, una mochila y una bomba de agua.

Policías de la Comisaría Segunda y de la División Gabinete Criminalístico trabajaron durante varias horas en el domicilio para levantar huellas y otros elementos de interés, que ayudaran a dar con los intrusos.

Apenas un día más tarde, el sábado 27, la mujer se ausentó apenas un poco más de media hora para llevar unos souvenirs a la casa de su madre y hacer una compra.

Al volver encontró la vivienda violentada por tercera vez. En esta oportunidad los delincuentes rompieron el vidrio de una ventana del dormitorio y se llevaron el segundo televisor y el celular de una sobrina que estaba cargándose sobre una mesa.

Otra vez, aparentemente, se vieron sorprendidos. La víctima volvió a encontrar otros elementos preparados para ser retirados.

Sin patrullero disponible y con una sospecha

La víctima volvió a llamar a la Comisaría Segunda tras el tercer robo, pero desde la dependencia le informaron que esta vez no contaban con personal disponible para acercarse.

Terminó interviniendo Gendarmería Nacional, que labró un acta sobre lo sucedido. La mujer también se quejó por la escasa presencia de cámaras de seguridad en el sector.

Comisaría Segunda de Pico Truncado, Santa Cruz

Las únicas que hay -dijo- pertenecen a vecinos particulares y señaló que ni siquiera el Centro de Día cuenta con sistema de videovigilancia.

"Ni el Centro de Día tiene cámaras y siempre les rompen los vidrios. Se ve que al Gobierno le sale más barato cambiar vidrios que poner cámaras", expresó con sarcasmo.

Además, la vecina sospecha que los autores de los dos primeros robos podrían ser los mismos responsables de otros robos recientes en el barrio, aunque todo de la investigación en curso.

Un cuchillo al lado de la cama

Más allá de las pérdidas materiales, el miedo pasó a ser parte de su rutina.

Para evitar nuevas inmtrusiones a su domicilio, llevó el único televisor restante a la casa de su madre y bloqueó las ventanas con muebles.

En sus declaraciones al medio local, confesó haber pasado la última noche durmiendo con un cuchillo junto a la cama por temor a que los delincuentes vuelvan a llevarse algo más, pensando que ella no está.

No es la única medida de prevención que tomó.

"Otro televisor que tengo ya lo llevé a la casa de mi mamá para que no se lo roben y puse muebles en las ventanas. Ya no pueden entrar a robar nada más porque lo que tenía ya se lo llevaron", cerró con resignación la vecina.