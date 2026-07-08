Sin partidos por el mundial, Boca juega un amistoso hoy: horario, TV y posible formación del DT Arruabarrena

En el primer día sin partidos por el Mundial 2026 desde su inicio, Boca jugará un amistoso internacional. Los detalles del duelo que será el segundo encuentro bajo las órdenes de Arruabarrena.

Argentina está enfocada por completo en el Mundial 2026 . Principalmente horas posteriores a lo que fue la victoria épica del seleccionado liderado deportivamente por Lionel Messi ante Egipto por 3-2 , revirtiendo un 0-2 a falta de 10 minutos para que se cumplan los 90 minutos. Pero este miércoles será una pausa para el público: este miércoles, por primera vez desde el 11 de junio cuando inició el certamen, no habrá partidos mundialistas.

Pero para no perder el ejercicio de mirar fútbol, habrá actividad a nivel clubes. Es que aprovechando la pausa Boca jugará un amistoso internacional que marcará el segundo partido de Rodolfo Arruabarrena como DT del xeneize -segundo ciclo en el club- luego de la limpieza que hizo con la salida de varios jugadores de renombre que no tenían el rendimiento pretendido por el club.

El xeneize vuelve a la actividad con un amistoso programado para este miércoles desde las 21 ante el equipo brasileño Athlético Paranaense . El mismo tendrá lugar en el estadio Padre Ernesto Martearena , ubicado en Salta . La atención principal estará puesta en el 11 inicial del entrenador y el rendimiento del mismo.

El once inicial que pondría Arruabarrena

Según trascendió pero no se confirmó por ningún medio oficial, sería la misma formación con la que Boca superó por 1-0 a Defensa y Justicia, con gol de Merentiel, en el primer amistoso preparatorio hecho en Casa Amarilla.

El único refuerzo que jugaría sería Leandro Lozano, el lateral derecho que llegó desde Argentinos Juniors. En la defensa estarán Nicolás Figal y Marco Pellegrino como centrales, mientras que por la izquierda estaría Lautaro Blanco.

El mediocampo sería con Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Tomás Belmonte y Alan Velasco (Tomás Aranda no será exigido). En la delantera estarían la joven promesa Leonel Flores y Merentiel. Cabe recordar que Leandro Paredes se perderá el duelo por su presencia en el Mundial 2026 con la Selección argentina.

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La posible formación de Boca para el amistoso

Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Lo que tenes que saber del Boca vs Paranaense

Estadio: Padre Ernesto Martearena, Salta.

Hora: 21.00 (huso argentino)

TV: Disney+ Premium.

Edinson Cavani le dijo adiós a Boca

Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca este miércoles, luego de firmar la rescisión de su contrato con el club. La salida se dio después de que Rodolfo Arruabarrena le comunicara que no sería tenido en cuenta para el próximo semestre, pese a que el delantero uruguayo todavía tenía vínculo vigente con la institución.

El paso de Cavani por Boca terminó después de tres años, con un registro de 28 goles y tres asistencias en 81 partidos oficiales. Sin embargo, su ciclo quedó atravesado por las lesiones, especialmente durante el último semestre, cuando una molestia lumbar lo dejó casi sin actividad y le impidió sostener continuidad dentro del equipo.

Esa falta de regularidad también generó malestar en parte de los hinchas, que esperaban otra incidencia de un futbolista de su trayectoria. Aunque tuvo momentos importantes y convirtió goles con la camiseta azul y oro, el cierre de su etapa estuvo marcado por la frustración deportiva, las ausencias y la imposibilidad de competir con normalidad.

OFICIAL | EDINSON CAVANI SE DESPIDIÓ DE #BOCA con este video.



81 partidos

28 goles

3 asistencias

0 titulos



¿Cómo califican su paso por el Xeneize que duró 3 años? pic.twitter.com/YLVAb9zxyH — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) July 2, 2026

Tras acordar su salida con la dirigencia, Cavani publicó un video en sus redes sociales para despedirse de Boca. En el mensaje, recordó que llegó en 2023 para cumplir el deseo de jugar en el club y remarcó que conocer el “Mundo Boca” le dio todavía más motivos para prepararse y dar el máximo en cada partido.

El delantero también habló del dolor que le provocó quedar al margen en el último tiempo y reconoció que fue una de las situaciones más tristes de su carrera. De todos modos, agradeció a los hinchas, al club y a quienes hicieron posible su llegada, y aseguró que su familia se lleva un vínculo especial con Boca, al que seguirán deseándole lo mejor.

El mensaje de despedida completo de Edinson Cavani

"Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquel 2023, cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá”, inició el uruguayo.

“Después, cuando comencé a conocer este mundo, el famoso Mundo Boca, sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el 100% cada partido. El camino comienza de una manera mágica, muchas veces sintiendo y viviendo momentos que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando”, agregó.

“Después momentos difíciles, aquellos de los que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club”, contó acerca de las lesiones que lo marginaron de las canchas durante varios meses.

“En medio de esos momentos, con ese deseo a flor de piel cada día, hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue, incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen este último tiempo”, se sinceró.

“Igualmente quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo. Porque como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa, y el camino fue hermoso. Hoy ese famoso Mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien”, dijo.

Finalmente, agradeció “a toda la gente que hizo posible que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá”, a los hinchas y a los funcionarios del club.