De limpiar vidrios a construir: 13 extrapitos se graduaron en cursos de construcción en seco

Forma parte de la ordenanza que prohibió la actividad en las esquinas y creó programas de inclusión laboral. Los detalles.

La ordenanza que sacó a los limpiavidrios de las calles para que puedan insertarse en el empleo formal tuvo sus primeros resultados positivos esta semana, con la graduación de 13 personas de cursos de construcción en seco pensados para la inserción laboral.

La concejal Victoria Fernández, del Movimiento Popular Neuquino (MPN) , había asegurado que eran 30 los limpiavidrios que formaban parte de los cursos de inserción laboral, la mayoría en disciplinas ligadas al rubro de la construcción. En esa ocasión, fueron 13 los que se graduaron del programa de capacitación en construcción en seco.

Su formación se enmarca en una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de Neuquén que buscó prohibir la actividad de los limpiavidrios, también llamados "trapitos" en las esquinas de la capital. La medida incluía multas para los que ofrecían estos servicios y también para los automovilistas que los contrataban, así como procesos de revinculación laboral y asistencia para alejarlos de su situación de vulnerabilidad.

Antes de la aplicación de las sanciones, un equipo del municipio realizó un censo de la población en las esquinas. El relevamiento de datos arrojó la presencia de 97 personas en aproximadamente 20 puntos de la ciudad.

Sebastián Fariña Petersen

Tras la aprobación de la ordenanza, se notó que las esquinas ya no registran la presencia de limpiavidrios. "Los resultados los podemos ver y son muy positivos en el sentido de que se ha acatado en términos generales esta prohibición, esta decisión de la ciudad de no permitir esta actividad tan riesgosa para para las personas que lo hacían y también para los conductores, para los vecinos", aseguró Fernández.

De las esquinas al empleo en blanco

La edil aclaró que en la mayoría de los casos no fue necesario iniciar acciones legales o imponer multas, porque muchos acataron las acciones disuasorias de la Municipalidad. En paralelo, aclaró "se llevó adelante una serie de programas de capacitación que les permitiera reconvertirse para poder trabajar en el mercado formal".

Esta semana, 13 personas finalizaron los cursos de construcción en seco y hay otros que siguen cursando diferentes talleres.

El Procrear II también tiene construcción en seco.

Fernández aclaró que al menos la mitad aceptó formar parte de algún tipo de programa de contención o de capacitación. "Había predisposición pero bueno, había otras personas que no aceptaron, que fueron un día y después dejaron. Eso forma parte de todos estos programas y su implementación", aclaró en una entrevista en LU5.

Fernández explicó que muchos de los limpiavidrios identificados por la Municipalidad de Neuquén atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad, con casos complejos y diferentes entre sí, por lo que también se trabaja en brindarles contención.

Según la edil, "no todas las personas que ejercían esta actividad como limpiavidrios o que estaban en las esquinas estaban en situación de calle".

"Siempre resalto la complejidad que tiene y la vulnerabilidad de las personas de las cuales estamos hablando. Hay muchas situaciones que quizás sean la más complejas, que es la de consumos problemáticos. Eso también fue abordado", señaló, y agregó: "Por eso de de toda la cantidad de personas que que estaban desarrollando esta actividad, sólo algunos fueron parte del programa de inclusión laboral".

"Algunos no eran de la ciudad y por lo tanto se trabajó con Provincia para la revinculación con sus lugares de origen", dijo y expresó que "aquellos que estaban en condiciones de poder hacer estos cursos de capacitación y de reinserarse fueron con los que se trabajó desde el Municipio con con estos programas".