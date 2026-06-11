No lo vieron a Manu: la jugada de Ginóbili que se reflotó 21 años después, tras la increíble derrota de San Antonio Spurs

El equipo texano sufrió la peor caída en la historia de las finales de la NBA tras ir ganando por 29 puntos ante New York Knicks.

Una jugada de Manu Ginóbili en 2005 tomó más dimensión 21 años después en la NBA . Aquella vez, su San Antonio Spurs ganaba por un punto en las finales y el argentino se fue solo con la pelota, pero eligió no tirar y hacer correr los segundos para luego recibir infracción. Después, liquidó el partido con dos libres.

Una acción que para algunos puede ser básica, pero que el miércoles por la noche no lo fue para D'Aron Fox y la misma franquicia texana lo pagó carísimo.

El número 4 de los Spurs decidió ir hacia el aro con una bandeja con OG Anunoby corriéndolo de atrás. Siendo mucho más atlético, alto y un buen jugador defensivo, el rival le metió un tapón terrible y le dio vida a los New York Knicks.

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Después, Fox cometería infracción cuando el equipo contrario estaba a punto de perder la pelota y en la última ofensiva llegaría el tiro de Jalen Brunson, el rebote del propio Anunoby el doble agónico para dar vuelta el partido en el final.

Al verse esa decisión de Fox y las pésimas consecuencias que tuvo, se viralizó en las redes sociales aquella jugada de Ginóbili en las finales frente a Detroit Pistons en el séptimo partido de las finales del 2005.

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Manu lamentó la derrota de San Antonio en redes

Ginóbili expresó su desazón por la increíble derrota de San Antonio Spurs ante New York Knicks, por 107-106, en el Madison Square Garden, donde el equipo texano desperdició una ventaja de 29 puntos y quedó 3-1 abajo en las Finales de la NBA.

El histórico argentino, leyenda absoluta de la franquicia de Texas, reaccionó en sus redes sociales minutos después de un cierre impactante y dejó una frase que resumió el golpe anímico: “No puedo creer el partido que perdimos”.

Embed I cannot believe what just happened! Unreal! Extremely tough loss. Now time to lick wounds and try again. No alternatives.

No puedo creer el partido que perdimos! Extremadamente doloroso! Ahora a lamerse las heridas y volver a intentarlo. No queda otra. — Manu Ginobili (@manuginobili) June 11, 2026

Los Spurs dominaron gran parte del encuentro con una actuación sobresaliente de Victor Wembanyama y llegaron al último cuarto con una diferencia que parecía decisiva, pero los Knicks iniciaron una remontada feroz ante su gente.

La definición fue dramática: San Antonio ganaba por dos puntos en los segundos finales, Jalen Brunson lanzó de tres, falló y OG Anunoby tomó el rebote ofensivo para convertir el doble que desató la locura en el Madison Square Garden.

Ginóbili, que construyó una carrera histórica con los Spurs y ganó cuatro anillos de la NBA con la franquicia, calificó la caída como “extremadamente dolorosa” y pidió levantar la cabeza de inmediato para seguir compitiendo.

El golpe fue durísimo para San Antonio, que venía de ganar el tercer partido también en Nueva York y tenía la chance de igualar la serie, pero ahora quedó al borde de la eliminación ante unos Knicks que pueden consagrarse campeones en el próximo encuentro.

El Juego 5 se disputará el sábado 13 de junio en San Antonio, donde los Spurs estarán obligados a ganar para seguir con vida, mientras que New York buscará cerrar la serie como visitante y quedarse con el título de la NBA.