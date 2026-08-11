Echan a tres estatales neuquinos: uno presentó certificados truchos y dos faltaron varios días sin avisar

Tres trabajadores fueron despedidos del Estado neuquino a través de decretos del gobernador Rolando Figueroa. En estos casos, como muchos otros, se trató de agentes que acumularon varios días de faltazos sin dar aviso y también incluyó la presentación de certificados médicos truchos.

El ahora ex agente Walter Ezequiel López , quien se desempeñaba como enfermero en el Hospital Castro Rendón, de la ciudad de Neuquén, fue despedido con el castigo de exoneración (más severo que la cesantía).

Los auditores dieron por acreditado que presentó certificados apócrifos para justificar inasistencias del 3 de abril, 14 de mayo, 22 de mayo y 6 de junio de 2024.

El Hospital Castro Renón de la Provincia de Neuquén.

También señalaron que los certificados truchos -hechos fuera del hospital- hablaban de supuestos “síndrome febril y vómitos”, “síndrome febril (DENGUE)”, “síndrome gripal sintomático” y “gripe sintomática”. Al brindar testimonio, un médico contó que guardaba en el cajón del escritorio su sello y que los enfermeros tenían acceso a él; mientras que otro médico aseguró que jamás atendió a López, al que conocía de una empresa que brindaba servicio de salud. Dijo que su sello quedaba sobre el escritorio, por lo que el ahora despedido pudo haberlo tomado.

Los auditores indicaron que “no existe excusa alguna que lo deje fuera del reproche disciplinario” y que, “más allá de constituir un posible delito contra la administración pública, sus acciones reflejan “notoria indignidad moral”. Si se comprueba que cobró los días no trabajados, iniciarán acciones para que devuelva esos importes.

Les sacaron la roja a dos ñoquis

Las otras dos cesantías recayeron sobre dos ahora ex empleadas que incurrieron en faltazos reiterados y sin justificar.

Uno de esos dos nuevos casos fue el de Laura Alejandra Peralta, quien era planta permanente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Los auditores dieron por constatado que faltó en forma injustificada a su puesto laboral desde el 2 al 5 de enero y del 22 de enero al 5 de junio de 2024, razón por la cual le endilgaron abandono de cargo.

Ahora van a investigar si cobró por los días no trabajados. De ser así iniciarán las acciones para que devuelva esas sumas, y si eso no da resultado, el Estado irá a la Justicia con el argumento de la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial.

En el documento figura que la mujer fue citada a prestar declaración indagatoria. Se presentó y dijo que en su lugar de trabajo las asistencias las firmaba por planilla, que nunca las registró con huella digital y que no sabía usar la plataforma “Mis Licencias” para cargar los certificados médicos. Pero el superior jerárquico indicó que, en el período bajo investigación, las asistencias se realizaban con fichado de huella digital y que estaba claro que el envío vía WhatsApp no tenía ni tiene validez para justificar inasistencias.

También fue despedida la ahora ex agente Celsa Victoria Soria, quien era personal de planta permanente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, por haberse acreditado el abandono de cargo al faltar en forma injustificada a su puesto de trabajo los días laborables comprendidos entre el 2 de enero al 28 de junio de 2024.

La mujer reconoció los días de inasistencia, pero -según se indicó al respecto- no aportó pruebas que pudieran confrontar las políticas de tolerancia cero y cuidado de los recursos del Estado.