Se la jugó: Carlos Tévez sorprendió al confesar cuál es el mejor jugador del fútbol argentino para su gusto

Carlos Tévez ya palpita el partido ante Boca , club en el que se convirtió un ídolo por su paso como jugador. Esta vez lo tendrá cara a cara y desde el rol de entrenador cuando Talleres reciba al equipo de Claudio Úbeda en Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura.

En diálogo con ESPN, el exjugador se refirió a la mejora que ha mostrado el equipo azul y oro: "Es un Boca que va creciendo muy bien. Con el paso de los partidos, empezaron a encontrar el funcionamiento . Va a ser un partido lindo, agradable de ver e interesante".

Por otra parte, en continuidad con su relato, Tévez se refirió a quién es el mejor jugador del fútbol argentino: " Paredes creo que es el mejor jugador del fútbol argentino . Él cambió a Boca, elevó a todos sus compañeros. No es normal el pase de tres dedos que le dio a Miguel Merentiel ayer. También por lo que le dio al equipo . Fíjate el equipo de antes de que él llegue al que es ahora. Hoy es el mejor jugador que hay en Argentina ".

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A su vez se refirió al papel que puede tener el xeneize en la Copa Libertadores: "Sabemos que Boca tiene que ganar los partidos de local y después hacerse fuerte de visitante. La Copa Libertadores en ese sentido siempre fue igual. Siempre es candidato por el escudo y la gente que lleva atrás".

"No sé contestar esa pregunta. Estoy enfocado en el proyecto con Talleres y estoy muy feliz. Después no estoy enfocado en si me van a llamar o qué va a pasar con Boca. Siempre lo digo, estoy contento en Córdoba y me siento muy tranquilo y tomando mucha experiencia de este club tan lindo", dijo sobre si está preparado para dirigir al club de La Ribera.

¿Llega al debut copero? Boca confirmó el grado de la lesión de Marchesín

La alegría por volver al triunfo ante Instituto en La Bombonera no fue completa para Boca. Pese al 2-0 y el buen juego mostrado, el último partido correspondiente al Torneo Apertura le dejó una noticia negativa al Xeneize que golpea puertas adentro pensando a futuro: la dura lesión de Agustín Marchesín.

Tras los estudios médicos de rigor, se confirmó que el arquero sufrió un desgarro más grave de lo esperado en el aductor derecho: grado 3. De esta manera, no solo se perderá la visita a Talleres por la fecha 13 de la Liga Profesional, sino también el debut en la Copa Libertadores con Universidad Católica y algunos partido más.

Tras la difusión del parte médico oficial del club, lo que parecía una lesión habitual en el mundo del fútbol se transformó en una realidad preocupante. Es que al tratarse del punto más alto de gravedad en cuanto a este tipo de problemas musculares, los tiempos de recuperación se extenderán más de lo pensando: entre tres y cuatro semanas de mínima, es decir, podría volver a mediados de la primera etapa del certamen continental con mucha suerte.

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Con optimismo en que evolucionará favorablemente, en Boca apuntan a que pueda llegar en condiciones a una semana clave, aunque parezca difícil: el choque con Barcelona del 14 de abril y el Superclásico con River del 19. La lesión del arquero se originó en el final del encuentro con Instituto, cuando sintió un tirón muscular en el aductor que encendió las señales de alerta. En ese momento fue atendido y logró continuar algunos minutos más en cancha, aunque con evidentes gestos de dolor, hasta que finalmente dejó el campo en lugar de Leandro Brey.

Más allá de la baja confirmada para el duelo frente a Talleres y Católica, el foco ahora está puesto en la continuidad del calendario de Boca: la Copa Libertadores y el Superclásico. Su presencia en los próximos cotejos dependerá de cómo evolucione durante los próximos días de rehabilitación. Así las cosas, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda ya planea la titularidad de Brey para afrontar los compromisos venideros tras el parate internacional, en un momento en el que el fixture empezará a apretarse entre la Liga Profesional y el inicio del máximo torneo continental.