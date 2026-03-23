Rompió el silencio: Alan Lescano reveló los motivos por los que no llegó a Boca

El futbolista de Argentinos Juniors se refirió a las negociaciones con el xeneize para avanzar con la contratación.

Alan Lescano rompió el silencio ante la prensa luego de los rumores que lo vincularon con Boca , en una operación que quería enfrentar el presidente Juan Román Riquelme con Gimnasia de La Plata y Argentinos Juniores para quedarse con sus servicio. Sin embargo, con un corto tiempo para negociar, las negociaciones se cayeron.

Este domingo tras la victoria ante Platense en el clásico, el jugador se refirió sobre el pase que no pudo ser: "Se habló mucho del tema si me iba a Boca o no, creo que por demás", dijo y agregó en su relato: " Tuve ganas de salir a hablar porque hubo comentarios de que yo había arreglado mi parte y faltaba entre los clubes y no fue así".

Entre sus declaraciones, el jugador que anotó el tanto de la victoria sumó: "Es verdad que preguntaron y se comunicaron con mi representante, pero es mentira que había arreglado mi contrato. Quise hablar porque sentí que me estaban perjudicando y faltándole el respeto a la gente de Argentinos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2035919209528516625&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE LESCANO! Argentinos gana el Clásico en la ÚLTIMA JUGADA del partido



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Para cerrar dijo sobre la consulta: "Sabía que iba a ser difícil que se diera, pero la cabeza al jugador le gira a mil sobre si Boca va a poner la plata o no... son momentos complicados y un poco incómodos. Lo tomaba con tranquilidad, pero giraba eso en mi cabeza".

La inesperada noticia que acerca a Paulo Dybala a Boca

En Boca no se la esperaban. Una noticia inesperada tomó por sorpresa a los fanáticos del club y alimentó los rumores sobre una posible llegada de Paulo Dybala al equipo en junio de este 2026 debido a que la institución estarían preparando una oferta para presentarle oficialmente su interés.

Fue el coletazo de una noticia por fuera del deporte la que volvió a encender los rumores de una posible llegada del futbolista que actualmente tiene contrato con la Roma de Italia. Hace algunas semanas el jugador fue padre tras el nacimiento de Gia, la hija que tuvo fruto de su relación con Oriana Sabatini y eso sería un punto central por el cual podrían regresar a la Argentina debido a que desean estar más cerca de sus familias. En las últimas horas hubo un indicio importante de un posible regreso.

Es que en las últimas horas se conoció que Oriana trabajará en una miniserie en el streaming Olga durante este 2026. No se tratará de un programa diario como suele ocurrir en el canal, pero es una novedad que la modelo decida embarcarse en este proyecto argentino estando en Italia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/olgaenvivo/status/2033251319029366968&partner=&hide_thread=false True Crime con Oriana Sabatini y Paulo Kablan producido por OLGA: una miniserie que recorrerá algunos de los casos más icónicos de la historia criminal argentina.



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En este contexto desde la institución saben que irán a la carga por él a mitad de año mientras que su amigo Leandro Paredes también llevará adelante el operativo seducción para sumarlo al plantel e ilusionarse con la Copa Libertadores.