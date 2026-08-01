Presentación de la Copa Davis en Neuquén: miralo en VIVO

Con la presencia de Agustín Calleri, presidente de la AAT, el gobernador Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido y Horacio Marín, CEO de YPF.

Neuquén vive este sábado un nuevo paso en la cuenta regresiva hacia uno de los eventos deportivos más importantes de su historia. Minutos después de las 11 comenzó la presentación oficial de la serie de Copa Davis por el Grupo Mundial entre Argentina y Turquía , que se disputará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che.

El acto es encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y cuenta con la participación del intendente Mariano Gaido; el presidente y el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) , Agustín Calleri y Mariano Zabaleta; y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quienes brindarán detalles de la organización del evento.

Para recibir la competencia, el estadio Ruca Che será acondicionado con una cancha rápida bajo techo, una superficie elegida en conjunto con los jugadores argentinos debido a que la serie se disputará inmediatamente después del US Open.

"Va a ser una experiencia linda, nueva, porque vamos a jugar en superficie indoor, en superficie dura. Coincidimos y lo charlamos con los jugadores. Como ellos vienen de jugar en cemento, que va a terminar el US Open, van a jugar Copa Davis y después van a seguir jugando en cemento en la gira europea o en la gira asiática. Ellos lo vieron con buenos ojos que sea en la misma superficie donde ellos van a seguir desarrollando la actividad", explicó Calleri.

La serie también marcará el debut como local de Javier Frana como capitán del equipo argentino y se desarrollará en el marco del décimo aniversario de la obtención de la Copa Davis en 2016.

Además de buscar la clasificación a los Qualifiers 2027, Argentina intentará alcanzar su victoria número 100 en la historia de la competencia. Actualmente, el equipo nacional acumula un registro de 99 triunfos y 75 derrotas.

La organización está a cargo de la Asociación Argentina de Tenis, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén, mientras continúa la expectativa por la confirmación de la venta de entradas para la serie.