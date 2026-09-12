Acceso Norte: un proyecto que transforma y jerarquiza al Alto de la ciudad

La obra permitirá reordenar la circulación vehicular y mejorar significativamente uno de los principales puntos de ingreso y egreso de la ciudad.

La Municipalidad de Neuquén avanza con un importante plan de obras destinado a mejorar la infraestructura urbana, fortalecer la conectividad y acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad.

En este marco, una de las intervenciones de mayor envergadura que lleva adelante el municipio es la obra del Acceso Norte , un proyecto estratégico que permitirá reordenar la circulación vehicular y mejorar significativamente uno de los principales puntos de ingreso y egreso de la capital neuquina.

La iniciativa representa una inversión municipal de 30 mil millones de pesos. Su objetivo central es generar un acceso más ágil, seguro y ordenado, acorde con el crecimiento demográfico y el incremento permanente del tránsito que registra la ciudad.

El intendente Mariano Gaido realiza un seguimiento permanente de los trabajos y destacó la importancia de la obra para Neuquén. “Es un orgullo neuquino en este país que no tiene una sola obra desarrollándose. Los neuquinos somos un ejemplo, tenemos esta obra en uno de los accesos a la ciudad”, expresó.

El jefe comunal explicó que la intervención busca dar respuesta a una problemática concreta: el intenso flujo vehicular que se concentra diariamente en los principales accesos a la ciudad, especialmente durante las horas pico.

En este sentido, señaló que entre las 7 y las 8:30 de la mañana ingresan alrededor de 130 mil vehículos a Neuquén. De ese total, aproximadamente 50 mil utilizan el acceso ubicado en el sector de avenida Raúl Alfonsín y Parque Norte en el lapso de una sola hora.

A su vez, Gaido indicó que en los horarios de mayor circulación se movilizan aproximadamente 230 mil vehículos en distintos puntos de la ciudad y que estos niveles de tránsito registran un crecimiento sostenido.

El movimiento diario también se explica por la cantidad de personas que ingresan a Neuquén para desarrollar sus actividades laborales, comerciales, educativas y de servicios. Durante el día, la ciudad supera los 800 mil habitantes en actividad, frente a los aproximadamente 350 mil residentes permanentes durante la noche.

Frente a este escenario, la obra del Acceso Norte constituye una intervención estratégica para acompañar el crecimiento urbano y adaptar la infraestructura vial a las nuevas demandas de movilidad.

La estrella de la obra: un puente en forma de Y

El eje principal de la obra es un puente con una particular configuración en forma de Y, que se eleva sobre la avenida Raúl Alfonsín y permite distribuir el flujo vehicular hacia diferentes sectores de la ciudad.

Uno de los ramales permitirá descender hacia calle Jujuy, mientras que el otro conectará directamente con la diagonal 9 de Julio, facilitando el acceso hacia el centro.

Por su parte, el egreso de la ciudad se canalizará principalmente a través de calle Salta, generando una diferenciación de los recorridos y contribuyendo a reducir los puntos de conflicto entre los distintos movimientos vehiculares.

Maria Isabel Sanchez

Esta configuración permitirá que los vehículos puedan ingresar a la ciudad de manera elevada y, al mismo tiempo, contar con distintas derivaciones para distribuir el tránsito. De esta manera, se busca evitar las concentraciones que actualmente se producen en este sector y generar una circulación más fluida.

En cuanto a los avances técnicos, ya se completó la losa del puente correspondiente al tramo que conecta la avenida Raúl Alfonsín con la diagonal 9 de Julio. Además, se encuentra en ejecución el hormigonado de las dos vigas que sostendrán la estructura.

El puente cuenta con características especiales, para su ejecución se utiliza hormigón H40, un material de alta resistencia adecuado para estas estructuras.

Una intervención que amplía la conectividad

El municipio también lleva adelante, en simultáneo, una intervención en el ingreso a la ciudad desde Cipolletti, donde se desarrolla una propuesta elevada. En ese sector se ejecuta un viaducto lineal de cuatro carriles, mientras que la estructura ubicada sobre avenida Raúl Alfonsín presenta una arquitectura diferenciada, con una configuración en forma de Y que permite distribuir los movimientos vehiculares.

La obra constituye, además, el último eslabón de un proceso integral de reordenamiento vial que el municipio viene desarrollando en el Acceso Norte. Este proceso comenzó con la eliminación de la rotonda ubicada frente al hipermercado Coto y continuó con la supresión de la rotonda situada a la altura de la avenida del Trabajador.

Novoa Omar

En este último sector actualmente se desarrolla el Parque de la Confluencia y obras en marcha vinculadas al estacionamiento subterráneo y al polo gastronómico.

De esta manera, la intervención del Acceso Norte no constituye una obra aislada, sino que forma parte de una planificación más amplia orientada a transformar progresivamente la infraestructura vial de la ciudad.

Una ciudad que acompaña su crecimiento

El intendente también vinculó esta obra con el conjunto de intervenciones que se desarrollan simultáneamente en distintos barrios de Neuquén a través del Plan Orgullo Neuquino.

En este contexto, Gaido destacó que las obras se llevan adelante con participación de empresas neuquinas y sostuvo que los plazos de ejecución están superando las expectativas iniciales.

En el caso específico del Acceso Norte, el proyecto fue planificado para desarrollarse en un plazo de un año, aunque se prevé finalizarlo antes de lo establecido originalmente, con la expectativa de poder inaugurarlo hacia finales de este año.

Novoa Omar

“Una obra que genera orgullo: trabajo y un reordenamiento en la circulación en el ingreso a la ciudad, genera un avance y jerarquiza a Neuquén”, afirmó el intendente.

La transformación del Acceso Norte responde, de este modo, a una necesidad concreta de una ciudad que continúa creciendo y que requiere infraestructura acorde con el movimiento que genera diariamente. La incorporación de nuevos carriles, derivaciones y estructuras elevadas permitirá mejorar la conectividad entre distintos sectores y optimizar tanto el ingreso como el egreso de la capital.

La obra representa una apuesta a largo plazo por una movilidad más eficiente y por una infraestructura urbana capaz de acompañar el desarrollo de Neuquén. Con su configuración innovadora y su integración con las intervenciones realizadas previamente en el sector, el nuevo Acceso Norte permitirá consolidar un corredor vial estratégico y jerarquizar una de las principales puertas de entrada a la ciudad.