La ciudad de Neuquén avanza con el Parque Industrial más grande de la Patagonia

El proyecto contempla la radicación de mil empresas. y la generación de 40 mil puestos de trabajo: 20 mil directos y 20 mil indirectos.

La Municipalidad de Neuquén avanza con uno de los proyectos de infraestructura productiva más ambicioso de su historia: el Parque Industrial Capital (PIC), un predio de más de 1.200 hectáreas sobre la Ruta Provincial 67 que se proyecta como el más grande de la Patagonia y que, combinado con el régimen de beneficios fiscales “Invierta Capital”, buscará transformar a la ciudad en uno de los núcleos económicos más competitivos del país.

“Desde que soy intendente de la ciudad tenemos las cuentas ordenadas, y esto nos permite llevar adelante una propuesta de inversión y un desarrollo histórico en conjunto con la provincia”, señaló el intendente Mariano Gaido el día que presentó este proyecto junto al gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, ante todo el empresariado neuquino.

El proyecto contempla la radicación de unas mil empresas y la generación de 40 mil puestos de trabajo: 20 mil directos y 20 mil indirectos. Ubicado en un sitio estratégico sobre la Ruta Provincial 67, en un punto de conexión clave con la Ruta 22, la Ruta 51, el aeropuerto y la terminal de ómnibus, será transformador para la capital neuquina. El predio contará con lotes distribuidos en seis sectores según el tipo de actividad, ya sea industrial, logística, comercial, gastronómica y de servicios. Tiene una proyección de construcción de 5.200.000 metros cuadrados. La inversión pública inicial ronda los 300 millones de dólares, mientras que la inversión privada potencial —a un costo estimado de 2.000 dólares el metro cuadrado— podría llegar a los 10.400 millones de dólares.

Descontando calles, reservas fiscales y espacios verdes, el parque ofrecerá 700 hectáreas vendibles. Contará con agua, energía eléctrica, fibra óptica, asfalto, cordón cuneta, cerramiento perimetral, seguridad y transporte público propio para los trabajadores.

Para su construcción, actualmente hay tres procesos licitatorios en marcha: el cierre perimetral sobre ambos lados de la Ruta 67, el portal de acceso y el cerco del Sector 4, el primero en desarrollarse, con 198 unidades de una hectárea cada una.

Los lotes no tendrán una medida uniforme: los proyectos de mayor escala podrán solicitar superficies más grandes según sus necesidades productivas, y también podrán trasladarse al parque empresas que hoy funcionan dentro del ejido urbano, favoreciendo el reordenamiento de la ciudad.

Invierta Capital: diez años sin impuestos municipales

El corazón financiero del proyecto es el programa “Invierta Capital”, un régimen que adhiere a la ley provincial “Invierta Neuquén” y que la Municipalidad enviará en octubre al Concejo Deliberante.

Cuando se hizo la presentación, Gaido dejó en claro que serán beneficios para potenciar el trabajo neuquino, por lo que planteó otorgar diez años de estabilidad fiscal a las empresas neuquinas que se radiquen en el parque, con la eliminación total de la Licencia Comercial, los Derechos de Construcción y Edificación, la Tasa Retributiva y la Tasa de Baldío.

A diferencia de los regímenes nacionales, Invierta Capital no exige un monto mínimo de inversión, lo que “democratiza el acceso tanto para pequeños emprendimientos como para grandes compañías”, señaló Gaido quien comparó el esquema con el RIGI nacional, que exige una inversión superior a los 200 millones de dólares para bajar el Impuesto a las Ganancias del 35% al 25% , o con el “Súper RIGI”, que requiere más de 1.000 millones de dólares de inversión para una reducción del 57%.

Las empresas interesadas deben presentar un proyecto concreto de inversión y comprometerse a desarrollarlo en un plazo de hasta tres años para poner en marcha la producción y acceder a las exenciones impositivas.

“No estamos dispuestos a vender un lote si no existe un proyecto. Queremos que se desarrolle la industria neuquina, el comercio neuquino, las empresas neuquinas y que se genere trabajo neuquino”, remarcó, y aclaró que no se aceptarán operaciones con fines meramente inmobiliarios.

“Cuando decimos que una obra comienza, la obra comienza y termina”, afirmó el intendente, quien puso como antecedente al Polo Tecnológico municipal.

El impacto inmediato del anuncio se reflejó en la confianza a la gestión, ya que en menos de 24 horas se inscribieron 156 empresas neuquinas y a poco menos de un mes unas 400. El Registro Municipal de Interesados estuvo abierto durante 30 días, con prioridad excluyente para empresas radicadas en la ciudad y la provincia antes de abrirse a firmas nacionales e internacionales.

Capacitación y trabajo para 20.000 neuquinos

En paralelo a la infraestructura y los beneficios fiscales, la Municipalidad diseñó una estrategia de formación laboral para garantizar que la demanda de personal sea cubierta por mano de obra local. “Se crearán 20 mil empleos nuevos directos, es decir, gente que tiene que entrar sí o sí a trabajar. Para eso, la Municipalidad va a armar un trayecto formativo específico antes de que las empresas abran, trabajando a la par para que los recursos humanos estén listos”, explicó Gaido.

El esquema prevé que cada empresa presente una declaración jurada al momento de adjudicarse el suelo, detallando la cantidad de empleados y los perfiles técnicos requeridos, mientras que la subsecretaría de Capacitación dictará los cursos durante el período de construcción de las plantas, para evitar lo que el municipio describió como “capacitación ociosa”.

Proyección internacional

El proyecto ya cruzó fronteras: Gaido y Figueroa lo presentaron recientemente en Houston, Texas, durante la quinta edición de “Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World”, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Del encuentro, que reunió a unas 300 personas —el 65% de empresas de servicios vinculadas al gas y la tecnología—, surgieron contactos con firmas estadounidenses interesadas en el mercado argentino y conversaciones con operadoras que evalúan sumarse al parque industrial.

La agenda en Houston también incluyó al distrito médico de la ciudad texana, con vistas a posibles vínculos en biomedicina y biotecnología asociados al Polo Científico Tecnológico de Neuquén, además de la continuidad de los lazos con la Universidad de Houston y nuevas conversaciones con la Universidad Rice.

En el marco de esta planificación, la ampliación del ejido municipal contempló además dos proyectos asociados al Parque Industrial: el Complejo Ambiental Neuquén (CAN), que ya cuenta con su primera licitación en curso, y un Parque Solar de más de 100 megavatios que será licitado próximamente.