ISSN cubrirá al 100% una nueva prestación: de cuál se trata y quiénes podrán acceder

La obra social de Neuquén incorporó la práctica mediante una resolución del Consejo de Administración del organismo.

Un nuevo beneficio para las afiliadas del ISSN.

Las afiliadas al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) ya no deberán afrontar el coseguro del ecodoppler cardíaco fetal cuando exista una indicación médica. A partir del 1° de julio, la obra social provincial incorporará esta práctica al Plan Materno con cobertura del 100% , una medida que busca mejorar la detección temprana de cardiopatías congénitas durante el embarazo.

La decisión fue aprobada mediante la Resolución N.º 277/26 del Consejo de Administración del organismo y forma parte de la implementación de la Ley Constanza , sancionada en Neuquén en octubre de 2025 para fortalecer los controles prenatales y neonatales vinculados a enfermedades cardíacas congénitas.

Hasta ahora, el estudio tenía una cobertura del 80% por parte del ISSN, mientras que el 20% restante debía ser abonado por el usuario.

Con la nueva resolución, la práctica pasará a formar parte de las prestaciones específicas del Plan Materno y será completamente gratuita para quienes cumplan con los criterios médicos establecidos.

issn.png Archivo LMN.

Quiénes podrán acceder al beneficio

Desde el ISSN explicaron que el ecodoppler cardíaco fetal continuará autorizándose mediante la Auditoría Médica.

El estudio estará destinado a embarazos en los que exista un diagnóstico de riesgo o una sospecha de cardiopatía congénita o arritmia fetal, situaciones en las que el médico tratante deberá solicitar formalmente la práctica.

El objetivo es que estas patologías puedan detectarse durante la gestación, permitiendo planificar el tratamiento y el seguimiento del embarazo, además de reducir las complicaciones asociadas a diagnósticos tardíos.

Las cardiopatías congénitas constituyen una de las anomalías más frecuentes al nacer y su identificación precoz puede ser determinante para mejorar el pronóstico de los recién nacidos.

Bebé La sospecha de una de las mujeres involucradas abrió la investigación que reveló la verdad.

Qué incluye actualmente el Plan Materno del ISSN

Con la incorporación del ecodoppler cardíaco fetal, el Plan Materno suma una nueva prestación orientada al diagnóstico prenatal.

Actualmente, el programa contempla tres ecografías tocoginecológicas, fundamentales para el seguimiento del embarazo. La primera se recomienda entre las semanas 11 y 14, la segunda entre las 20 y 22 semanas, mientras que la tercera suele realizarse alrededor de la semana 30.

Estos estudios permiten confirmar la edad gestacional, evaluar el desarrollo anatómico del bebé, detectar posibles trisomías y pesquisar malformaciones congénitas mayores.

Qué establece la Ley Constanza

La ampliación de la cobertura responde a la Ley Provincial N.º 3529, conocida como Ley Constanza, aprobada por la Legislatura neuquina el 8 de octubre de 2025.

La normativa nació con el objetivo de garantizar la detección temprana de cardiopatías congénitas, tanto durante el embarazo como en los primeros días de vida.

Además de impulsar el acceso al ecodoppler cardíaco fetal en los casos que lo requieran, la ley estableció la obligatoriedad de realizar la oximetría de pulso neonatal antes del alta hospitalaria, un estudio sencillo que permite detectar alteraciones cardíacas en recién nacidos que muchas veces no presentan síntomas inmediatos.