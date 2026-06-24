Profundo dolor en Neuquén por la muerte de una joven y querida profesora de baile

Con su alegría, su energía y su pasión por la danza, dejó una huella imborrable entre sus alumnos y en los barrios donde brindó clases.

La muerte de Roxana Vázquez causó una profunda tristeza en Neuquén. La querida profesora de baile era reconocida por su enorme vitalidad, su calidez y la pasión que transmitía en cada clase, pero también por el cariño con el que acompañaba a sus alumnos y vecinos.

La dolorosa noticia comenzó a conocerse a través de publicaciones de comisiones vecinales y rápidamente generó una ola de mensajes en las redes sociales. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerla la recordaron como una mujer alegre, fuerte y llena de vida, que encontró en la danza una manera de acercarse a los demás.

Roxana fue profesora de bachata en la Sociedad Vecinal Altos del Limay, donde no solo enseñó a bailar, sino que también participó activamente de distintas propuestas y celebraciones comunitarias.

Desde la institución la despidieron con profundo pesar y destacaron la alegría, la pasión y el compromiso que compartió durante su paso por el barrio. Además, acompañaron a su familia, amigos, alumnos y seres queridos en este momento de inmenso dolor.

image

"Con profundo pesar despedimos a ROXANA VAZQUEZ, quien fuera profesora de bachata en nuestra Vecinal Altos del Limay, una persona que compartió su alegría, su pasión por la danza y su compromiso con nuestra comunidad. Su participación en los eventos barriales y el cariño que brindó a vecinos y vecinas dejarán una huella imborrable en todos quienes tuvimos la oportunidad de conocerla", aseguraron desde la comisión vecinal.

A esto agregaron: "Desde la Sociedad Vecinal Altos del Limay acompañamos a su familia, amigos, alumnos y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestras más sinceras condolencias. Que descanse en paz".

Una huella que permanecerá en cada baile

La Comisión Vecinal de Villa Florencia también expresó sus condolencias y acompañó a la familia Vázquez, sus amistades y allegados. En su despedida, elevaron una oración por su descanso y desearon consuelo y fortaleza para atravesar la pérdida.

"La Comisión Vecinal de Villa Florencia expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Roxana Vásquez. Acompañamos en este difícil momento a toda la familia Vásquez, familiares, amigos y seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso y deseando consuelo y fortaleza para afrontar tan dolorosa pérdida. Q.E.P.D.", publicaron.

Embed

Los exalumnos la recordaron con cariño

Los mensajes de alumnos y vecinos reflejaron el cariño que Roxana había cosechado. Muchos todavía no podían creer la noticia y la recordaron por su energía, sus consejos y la alegría que llevaba a cada encuentro.

“La tuve de profesora. Cuánta vitalidad”, expresó una de sus alumnas. Otra vecina aseguró que había tenido “el placer de conocerla como profesora de baile”, mientras que una de las despedidas más sentidas la recordó como “la reina de la danza”.

Roxana dejó mucho más que pasos y coreografías. Dejó enseñanzas, amistades, momentos compartidos y el recuerdo de una mujer que vivió el baile con intensidad y generosidad. Su ausencia provoca un enorme dolor, pero su alegría continuará presente cada vez que sus alumnos vuelvan a encontrarse con la música y la danza.