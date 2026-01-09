Incendios en la Patagonia: es hora de mirar el fuego

"¿Cuántas veces puede un hombre voltear la cabeza y simplemente fingir que no ve?", se preguntó Bob Dylan en una canción. Y sólo pudo encontrarle una respuesta errática, una que anda volando en el viento y se escurre antes de ofrecer alguna certeza que nos ampare.

Hoy, la luz intensa de las llamas penetra a través de nuestros párpados cerrados. Se queman los bosques de la Patagonia: el único rincón terrenal que logra asemejarse al paraíso y que tenemos la enorme fortuna de llamar nuestro. Y aunque volteamos la cabeza, persiguiendo una ignorancia que nos proteja del dolor, el fuego es tan omnipotente que nos envuelve de todos modos.

Ahora que agonizan, es fácil ver cómo los bosques desnudan su extrema vulnerabilidad. Los presupuestos recortados de planes de manejo del fuego, la falta de controles en áreas protegidas y una cultura turística tan desaprensiva e irresponsable que deja la supervivencia de los mayores tesoros naturales del sur únicamente en el esfuerzo heroico de un puñado de brigadistas extenuados.

patriada1

Pero, ¿hay algo nuevo en los incendios forestales? Cada verano, el calor y la sequía agravados por el cambio climático se ensañan con los paisajes privilegiados de la cordillera. Cada año, el país se angustia por un ratito antes de entretenerse con otra cosa. Y surgen los dedos acusadores, las teorías conspirativas, los que usan una tragedia natural para sentirse protagonistas, los turistas que nos lamentamos sin hacernos cargo jamás de nuestra propia irresponsabilidad.

Verano tras verano, incendio tras incendio, las lágrimas que derramamos por nuestros bosques se evaporan con el calor de las llamas incluso antes de brotar. ¿Cuántas veces se puede voltear la cabeza? ¿Cómo fingir que no vemos esas lenguas de fuego que se devoran unos árboles milenarios? Si no conseguimos abrir los ojos a tiempo, el humo de la madera en combustión va a sofocarnos.

incendios forestales- Chubut- Gentileza

¿Vamos a verlo entonces? ¿Vamos a dejar de voltear la cabeza cuando el paisaje sólo ofrezca la negrura raquítica de los bosques calcinados? Aún hay tiempo para mirar ahora. Y para entender que los incendios se apagan con dinero y heroísmo pero, sobre todo, se evitan con responsabilidad, con un esfuerzo compartido del Estado y la ciudadanía que hoy, más que nunca, tiene que mirar ese problema de frente.