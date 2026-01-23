La quinta baja del Gobierno en 24 horas: renunció el titular del Enargas

Carlos Casares señaló que no lo dejaron participar en el directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

Carlos Casares renunció a la intervención del Ente Regulador del Gas (Enargas) . El exfuncionario brindó detalles de los logros alcanzados durante su gestión, pero señaló que no logró satisfacer las expectativas previstas para el rol.

Se trata del quinto funcionario que deja su cargo en el Gobierno nacional, en menos de 24 horas. A él se suman los cambios de titularidad en la Secretaría de Transporte, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), y Unidad de Información Financiera (UIF).

En la carta de dimisión que presentó, Casares expresó sorpresa ante la imposibilidad de participar en el directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad , el organismo que incorporará y reemplazará tanto al Enargas como al ENRE a partir del 1 de marzo de 2026.

Enargas

Tras detallar algunas de las tareas más significativas realizadas durante su gestión, Casares expresó: “era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad), con la finalidad de que este nuevo Organismo Autárquico tenga niveles de calidad comparables con los mejores internacionales y, en consecuencia, me presenté al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio“.

Sin embargo, “no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del ENARGAS“.

Casares ocupaba la intervención de ENARGAS desde enero de 2024, tras haber integrado desde marzo de 2023 el equipo de trabajo que elaboró los lineamientos para la política energética de La Libertad Avanza y el capítulo correspondiente de la denominada Ley de Bases. En ese proceso, Eduardo Rodríguez Chirillo participó junto a Casares en la formulación de propuestas regulatorias sobre gas natural, GNL y otros combustibles gaseosos.

Las otras cuatro renuncias de funcionarios

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía atraviesa una profunda reestructuración en la conducción de las empresas ferroviarias del Estado. Las modificaciones se suman a otros movimientos en el interior del gobierno de Javier Milei. Si bien los cambios se conocieron oficialmente el lunes por la tarde, las renuncias se habían concretado el día anterior.

En este marco, presentaron su dimisión los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, respectivamente. Las salidas se produjeron pocas horas después de la renuncia de Luis Pierrini, quien hasta entonces se desempeñaba como secretario de Transporte.

Desde Casa Rosada señalaron que se trata de un “cambio total en la gestión”. Si bien oficialmente Pierrini dejó su cargo por “motivos personales”, otras versiones apuntan a un malestar interno por el manejo y la distribución de los subsidios al transporte automotor.

Según fuentes oficiales, la reorganización de la cartera fue impulsada por el nuevo secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, exdirector ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Frugoni concentra ahora bajo su órbita distintas carteras, organismos y empresas públicas. “Todas las salidas de jefes y equipos las propuso él como inicio de su gestión y se le aceptaron”, indicaron fuentes oficiales.

Milei navidad Javier Milei anuncia un 2026 con más reformas y con el mismo objetivo desde que llegó a la presidencia: déficit cero.

Los cambios no solamente alcanzaron el área de Transporte. En las últimas horas también se confirmó la renuncia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, quien dejó el cargo por “motivos personales”. En su lugar asumirá el licenciado Ernesto Gaspari. Ambos funcionarios responden políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo.

Desde el Ministerio de Justicia destacaron la gestión de Starc y señalaron que continuará colaborando con el Gobierno en nuevas funciones vinculadas a la gestión financiera y la consolidación institucional. De manera extraoficial, se presume que podría asumir como nuevo director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Por su parte, Gaspari llega al organismo por su cercanía con el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, hombre de estrecha confianza del entorno Caputo.