Papel film en el riel de la ventana: muy útil para ahorrarse un trabajo incómodo, ¿cómo ayuda?

El papel film puede resultar muy útil para ahorrarse un trabajo incómodo. Aquí te contamos para qué se usa el papel film en los rieles de las ventanas . ¿Para qué sirve y por qué lo recomiendan?

Es sabido que, en la cocina, el papel film se emplea para la conservación de alimentos; el almacenamiento de los mismos y también se utiliza como protección de distintos productos en la heladera o en el freezer.

Usar papel film en los rieles de la ventana ayuda a crear una barrera protectora para evitar que se acumule suciedad como polvo, arena, tierra o restos que ingresan desde el exterior.

Según lo aseguran los especialistas en mantenimiento del hogar, utilizar papel film en los rieles de la ventana contribuye a:

Evitar que el polvo y la tierra se acumulen en los rieles de las ventanas .

. Aligerar la limpieza, puesto que solo hay que retirar y reemplazar el papel film .

. Reducir la humedad y prevenir la formación de moho y malos olores.

Proteger el mecanismo de la ventana y mejorar así su deslizamiento.

Ahorrar tiempo en el mantenimiento diario del hogar.

Además, aseguran que el empleo del papel film en los rieles de la ventana está especialmente recomendado para hogares con balcones, ventanas corredizas o en zonas donde el viento trae mucha tierra. También representa una solución práctica para hogares con mascotas, donde la suciedad suele ser mayor.

Para poner el papel film en los rieles de la ventana, deberemos seguir esta guía paso a paso:

Limpiar y secar bien el riel antes de colocar el papel film .

. Cortar una tira de papel film del largo del riel de la ventana .

del largo del riel de la . Ajustar suavemente, sin presionar demasiado, para no trabar el movimiento de la ventana .

. Cambiar el papel film cuando notemos que está sucio o húmedo.

Se consignan diversos usos alternativos del papel film:

Protección en mudanzas: para envolver alrededor de muebles o electrodomésticos pequeños con el objetivo de evitar que se rayen o ensucien.

Sellado temporal: emplear para sellar temporalmente recipientes o grietas que necesiten protección contra el polvo o la humedad.

Organización: mantener piezas pequeñas como tornillos o accesorios juntos, envolviéndolos en papel film.

Asimismo, se subrayan algunas de las ventajas del papel film: