¿Logró un youtuber replicar la receta secreta de Coca Cola? Su sorprendente proceso

La fórmula secreta de Coca Cola , uno de los mayores misterios de la industria alimentaria, volvió a captar la atención del público tras el anuncio de un creador de contenido en YouTube que asegura que logró replicarla a la perfección tras un año de investigación.

La receta de la bebida más famosa del mundo siempre estuvo rodeada de teorías, investigaciones y mitos que alimentaron su historia. Es así que la curiosidad llevó al youtuber LabCoatz , un joven estadounidense, a desentramar lo que se considera uno de los secretos empresariales mejor guardados de la historia moderna.

Tras un año entero de trabajo, LabCoatz afirmó haber logrado lo que muchos consideraban imposible: recrear la Coca-Cola original. El joven compartió en su canal de YouTube un video titulado " Replicando a la perfección la Coca-Cola (Me llevó un año)".

Un año de investigación para recrear la receta de la Coca Cola

En el video que dura aproximadamente 25 minutos, el joven explica paso a paso el proceso que siguió para llegar a un resultado que, según asegura, es idéntico al de la bebida original. En pocos días, el video acumuló millones de visualizaciones y se convirtió en el más visto de su canal.

LabCoatz explicó que, gracias a la investigación de documentos históricos, fórmulas antiguas y análisis químicos, pudo acercarse a la composición original. Para ello, utilizó herramientas de laboratorio modernas, incluyendo espectrómetros de masas, y contó con la colaboración de expertos en química.

Aunque los ingredientes principales aparecen en la etiqueta, el verdadero reto estuvo en determinar los "sabores naturales", que en el análisis químico parecen incluir extracto de hoja de coca sin la cocaína, alimentando las especulaciones sobre su secreto.

Durante años se sostuvo que solo dos empleados conocen la fórmula exacta y que esta se transmite de manera extremadamente confidencial. Además, la empresa nunca patentó la receta, ya que hacerlo implicaría hacerla pública, lo que reforzó aún más el misterio que la rodea.

Según explicó LabCoatz, esa decisión de no patentar la fórmula es lo que permite legalmente intentar recrearla. A partir de las lecturas químicas obtenidas y mediante un extenso proceso de ensayo y error, afirma haber llegado a una combinación que reproduce el sabor, el aroma y el perfil de la bebida original.

Si bien la compañía no se pronunció oficialmente sobre el tema, el experimento reavivó el interés global por uno de los secretos más famosos del mundo.

Coca Cola le ganó a municipio rionegrino en la Justicia

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro confirmó la invalidez de un artículo de la ordenanza de San Antonio Oeste que aplicaba una tasa sobre carteles publicitarios ubicados en el interior de los comercios.

La decisión del STJ rechazó el recurso de apelación de la Municipalidad de San Antonio Oeste y ratificó la sentencia previa de la Cámara Civil de Viedma. El eterno litigio con la marca Coca Cola, de este modo, tiene un claro vencedor.

Cabe recordar que a diferencia de este caso que sienta precedente en la provincia, en Cipolletti el Municipio multa y obliga a quitar los carteles.