Mariano Gaido anunció la inauguración de obras de asfalto en Altos del Limay

El jefe comunal recorrió los trabajos que se ejecutan en el barrio. Antes de fin de año, dijo, habilitarán otras 80 nuevas cuadras en la zona.

En el barrio Altos del Limay están próximas a inaugurarse 20 cuadras de asfalto de dos troncales claves para la conectividad urbana: las avenidas Saavedra , en el tramo entre Senguer y Arroyo Durán; y Senguer , entre Saavedra y Anaya. “Como todas las obras que impulsa el municipio, incluye el sistema pluvial, y también se realizó el recambio de las cañerías del agua potable”, según se anunció oficialmente.

Este martes, el intendente Mariano Gaido visitó el sector y anunció que la obra “ pronto quedará inaugurada ”. Además, adelantó que antes de fin de año se habilitarán otras 80 nuevas cuadras en la zona.

El jefe comunal indicó que se trata de una obra “muy esperada por los vecinos” y que representa una inversión municipal de más de 4 mil millones de pesos , “posible gracias al superávit y a las cuentas ordenadas”.

image

Indicó que el asfalto y las obras complementarias ya están finalizadas, y que actualmente se están completando los últimos detalles para su inauguración.

El financiamiento

Sobre el financiamiento, explicó que “el 27% lo aportan los vecinos y vecinas, y el resto lo cubre el municipio con fondos propios”.

Gaido señaló que “esta es una obra importante, al igual que las que se están ejecutando en Z1, Valentina, Villa Ceferino, Parque Industrial y en otros barrios”.

“Estamos desarrollando más de 3.000 cuadras de asfalto en toda la ciudad”, afirmó el intendente.

El jefe comunal, anunció, además, el inicio del Plan de 3.000 cuadras de asfalto en el barrio Islas Malvinas: “Hace mucho tiempo que nos lo venían solicitando. Ya están firmados los contratos y comenzará la obra de 60 cuadras en ese sector”.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, sostuvo que “la ciudad está creciendo mucho y esta conectividad es muy necesaria para los vecinos y vecinas. Son troncales muy importantes que mejoran la circulación tanto en esa zona como en toda la ciudad”.

En relación a la obra, explicó que están finalizando las tareas de un tramo, “pero la obra continúa desde Senguer hacia el sur”, y detalló que “ya se ejecutaron los cordones cuneta y el asfalto, estamos realizando las tareas finales de pintura, pronto quedará habilitada”.

Movimientos de suelo

El funcionario comentó que se desarrolló “un gran trabajo de infraestructura. Es un sector bajo, por lo que fue necesario elevar la rasante de la calle con un importante movimiento de suelo. También se reemplazaron dos caños principales de agua potable que tenían muchos años”.

Además, se ejecutó un tratamiento pluvial en ese sector con cañerías de 900 milímetros de diámetro para conducir el agua hacia el Arroyo Durán o hacia Senguer.

Asimismo, informó que está próxima a licitarse la obra de entubamiento del canal desde Lanín hasta el Arroyo Durán y la mano que resta en ese sector, que va de norte a sur.

“Estamos terminando la pavimentación de 80 cuadras en Altos del Limay, y antes de fin de año quedarán inauguradas. Y está en licitación la obra de cloacas del sector Polvorines. Tendremos 100 cuadras de asfalto nuevo, una transformación muy importante en el sector”, afirmó el funcionario.

También informó que, respecto a las obras en la ciudad, “no prevemos parates prolongados, sino continuidad. Las empresas contratadas otorgan vacaciones durante las fiestas y retoman a partir del 5 de enero”.