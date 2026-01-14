Muchos bancos piden demostrar determinado nivel de ingresos mensuales antes de adjudicar un préstamo hipotecario . Cuál es el monto mínimo en cada caso.

Crédito hipotecario: lo que hay que ganar para comprar un departamento en enero 2026

A la hora de cumplir el sueño de la casa propia, las líneas de créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquirido) siguen siendo el camino más directo. Sin embargo, no todos pueden acceder a ellas . Muchos bancos piden como requisito indispensable que los posibles adjudicatarios puedan demostrar determinados ingresos para hacer frente a la cuota mensual, limitando su alcance.

Los créditos hipotecarios UVA volvieron a ofrecerse al público en 2024 con muy buena aceptación. Pero en 2025, una serie de factores llevó prácticamente a su paralización . Por un lado, la incertidumbre por las elecciones legislativas generó un fuerte aumento en las tasas , llegando en algunos casos hasta el 17%. Y por otro, la suba del dólar encareció los inmuebles medidos en moneda local.

Además, varios bancos endurecieron los criterios de scoring crediticio , lo que hace que los requisitos de acceso sean cada vez más exigentes. Es decir, ahora se necesita un perfil crediticio casi perfecto para entrar en la carrera por un crédito UVA . “Subir el scoring a un nivel tan alto, es una forma de dejar de dar créditos sin mover la tasa”, reconoció un broker inmobiliario citado por el diario La Nación.

créditos hipotecarios.jpg La suba del dólar y de las tasas y el endurecimiento en el scoring prácticamente paralizaron la entrega de créditos hipotecarios.

Qué monto de ingresos mínimos piden los bancos para acceder a un crédito hipotecario

Aunque no son todos, muchos bancos establecieron la obligatoriedad de demostrar determinados ingresos mínimos mensuales para acceder a un crédito hipotecario. Estos son algunos casos en enero 2026:

Banco Credicoop : $3.000.000 o más

: $3.000.000 o más Banco Del Sol : $1.000.000 o más

: $1.000.000 o más ICBC : $1.100.000 o más

: $1.100.000 o más Supervielle : $5.000.000 o más

: $5.000.000 o más Santander : $1.540.000 para compra de vivienda permanente y $ 1.700.000 para no permanente

: $1.540.000 para compra de vivienda permanente y $ 1.700.000 para no permanente BBVA: igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Es decir, $1.288.800, a la fecha. Pero, para la tasa preferencial que tienen del 8%, los ingresos mínimos son de $5.000.000

Los créditos hipotecarios del Banco Nación, con la tasa más baja del mercado

Líder en la entrega de créditos hipotecarios, el Banco Nación actualizó su tasa de interés para los préstamos del programa “+Hogares” y la subió entre un punto y medio y cinco puntos, dependiendo el caso. De todos modos, sigue siendo la más baja del mercado.

Desde diciembre 2025, la tasa de interés (TNA) para la compra de una vivienda única por parte de clientes del BNA es de 6%, mientras el valor de la propiedad sea inferior a los 210.000 UVAs (unos 362 millones de pesos). Esto representa un incremento de la TNA de 1,5% en relación a noviembre. Por otro lado, si se busca adquirir una segunda vivienda o si el valor del inmueble se ubica entre 210.000 y 350.000 UVAs, la TNA llega al 12%, un salto de cinco puntos.

creditos hipotecarios.jpg Los créditos hipotecarios permiten acceder a la casa propia, pero es importante comprender cómo funcionan.

Para acceder a estos créditos, los interesados deben presentar su solicitud a través del portal interactivo mashogaresconbna.com.ar o en la sucursal más cercana. Desde el lanzamiento de "+Hogares con BNA” en mayo de 2024, el Banco Nación lleva otorgados 10.000 créditos hipotecarios, con un promedio de $ 87 millones por préstamo y un total que supera los $ 800.000 millones colocados.

Cómo son los préstamos hipotecarios del Banco Nación

El programa “+Hogares con BNA” ofrece una cobertura del 75% del valor de la propiedad, aplicando tanto para clientes actuales como para nuevos. Sin embargo, en el caso de los empleados públicos, la cobertura llega al 90%, aumentando significativamente el monto disponible para solicitar.

Estos créditos están destinados a personas en relación de dependencia en planta permanente, jubiladas y/o pensionadas, autónomos, monotributistas y contratados con contrato vigente al momento del otorgamiento. La entidad utiliza el sistema de amortización francés y busca que la cuota no supere el 35% de los ingresos mensuales del solicitante. Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo de devolución podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.

La edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos que se acuerden por esta línea es de 85 años inclusive. En todos los casos se admiten hasta dos usuarios titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos (padres, hijos o hermanos) y cumplir con los requisitos correspondientes para la obtención del presente crédito hipotecario.