Préstamos del BPN para vacaciones en Neuquén: cómo acceder a los créditos

Los clientes podrán solicitar hasta 5 millones de pesos para ser utilizados en la provincia del Neuquén. Además, continúan las promociones con tarjetas de crédito.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) anunció la puesta en vigencia de una nueva línea de crédito destinada a fomentar el turismo local . Se trata de un préstamo en donde los clientes del banco podrán solicitar hasta 5 millones de pesos para utilizarlos en diferentes sectores del turismo provincial.

La línea estará vigente hasta abril del 2026 y podrá ser utilizada en comercios del rubro turismo que se encuentren dentro del Club de Beneficios BPN, como parte del programa “Disfrutá Neuquén”, implementado de manera coordinada con el ministerio de Turismo de la provincia.

De forma similar a otras metodologías de crédito, el cliente deberá solicitar un formulario proforma o presupuesto en el comercio y presentarlo en una sucursal de BPN para la solicitud del préstamo.

Participan de la promoción más de 200 alojamientos turísticos y cerca de 100 agencias de viaje, además de otros rubros como alquileres de indumentaria o equipos varios, artículos de pesca y transporte.

Los préstamos serán de hasta 5 millones de pesos, con un plazo máximo de devolución de 12 meses, sistema de amortización francés y una tasa TNA muy conveniente del 26 por ciento. Todos los requisitos, mayores detalles e información de comercios adheridos estarán disponibles en el sitio web de BPN.

VLA - VILLA LA ANGOSTURA - TURISMO - (1)

Más beneficios para el turismo

Además, el banco ofrece hasta 6 cuotas sin interés, todos los días, con Confiable, Visa o MasterCard BPN en ciudades turísticas como Aluminé, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue.

Por otra parte, quienes posean tarjetas Visa o Master del segmento premium podrán disfrutar de hasta un 25% de reintegro en combustibles los martes, en gastronomía los miércoles y en espectáculos los jueves.

Y para aquellos que todavía no tengan sus tarjetas BPN, pueden tramitarlas en cualquier sucursal del banco o también solicitarlas desde el sitio web y aprovechar todas las promociones que el banco ofrece.

Viajá Neuquén 2026

Viajá Neuquén 2026 permite obtener un reintegro de hasta el 50% del monto gastado en servicios turísticos habilitados en la provincia, con un tope máximo de devolución de 500 mil pesos por persona. El beneficio está dirigido a personas mayores de 18 años, residentes en la provincia del Neuquén, y se acredita como crédito en una cuenta bancaria del Banco Provincia del Neuquén (BPN), ya sea caja de ahorro o cuenta corriente. Para acceder, es necesario realizar una compra mínima de 100 mil pesos y cargar posteriormente la factura correspondiente en el sitio oficial del programa.

El procedimiento para acceder al beneficio es simple. Una vez realizada la contratación y el pago del servicio turístico, con cualquier medio de pago acordado con el prestador, la persona beneficiaria debe ingresar al sitio web del programa y cargar la factura electrónica. Luego de la validación de los datos del prestador y del comprador, y de la verificación de la cuenta bancaria informada, se acredita el reintegro correspondiente hasta el tope establecido, antes del inicio del viaje.

temporada verano enero 2026 san martín de los andes Federico Soto

El programa alcanza una amplia variedad de servicios turísticos, siempre que se trate de prestadores habilitados en la provincia del Neuquén. Incluye la contratación de alojamientos, gastronomía, agencias de viaje, actividades turísticas como cabalgatas, rafting, excursiones de pesca, alquiler de autos sin chofer, transporte habilitado dentro de la provincia y prestaciones en el Complejo Termal Copahue, entre otras propuestas.

Las compras de servicios turísticos pueden realizarse hasta el 23 de abril de 2026, mientras que el inicio del viaje podrá concretarse hasta el 30 de abril del mismo año. La carga de comprobantes y la validación se realizan de manera online, y el reintegro se acredita en la cuenta bancaria informada hasta 48 horas antes del inicio del viaje.

Los comprobantes admitidos para acceder al beneficio son facturas o recibos electrónicos tipo B o C, emitidos en pesos argentinos, con Código de Autorización Electrónico (CAE), y a nombre del beneficiario. Los mismos deben consignar, sin excepción, nombre y apellido, DNI o CUIT/CUIL, descripción del servicio contratado, lugar donde se realizará la prestación y fechas correspondientes. La omisión o falsedad de datos invalida el acceso al beneficio.

Toda la información del programa, junto con los términos y condiciones y el formulario para cargar los comprobantes, se encuentra disponible en el sitio oficial www.turismo.neuquen.gob.ar/viaja-neuquen.