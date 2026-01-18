Turismo neuquino: cuáles son los beneficios para viajar dentro de la provincia

La provincia de Neuquén y el Banco Provincia (BPN) ofrecen distintos beneficios para todos los neuquinos que quieran realizar viajes a lo largo y ancho del territorio provincial. Estos beneficios se llevan adelante mediante los programas Viajá Neuquén y Disfruta Neuquén. La medida busca consolidar el turismo interno en la provincia.

El primero tiene fechas específicas y ofrece hasta 50% de reintegro en servicios turísticos habilitados, mientras que el segundo ofrece promociones con descuentos y financiamiento en hotelería, gastronomía y fiestas populares de la provincia.

Viajá Neuquén 2026 permite obtener un reintegro de hasta el 50% del monto gastado en servicios turísticos habilitados en la provincia, con un tope máximo de devolución de 500 mil pesos por persona. El beneficio está dirigido a personas mayores de 18 años, residentes en la provincia del Neuquén, y se acredita como crédito en una cuenta bancaria del Banco Provincia del Neuquén (BPN), ya sea caja de ahorro o cuenta corriente. Para acceder, es necesario realizar una compra mínima de 100 mil pesos y cargar posteriormente la factura correspondiente en el sitio oficial del programa.

El procedimiento para acceder al beneficio es simple. Una vez realizada la contratación y el pago del servicio turístico, con cualquier medio de pago acordado con el prestador, la persona beneficiaria debe ingresar al sitio web del programa y cargar la factura electrónica. Luego de la validación de los datos del prestador y del comprador, y de la verificación de la cuenta bancaria informada, se acredita el reintegro correspondiente hasta el tope establecido, antes del inicio del viaje.

El programa alcanza una amplia variedad de servicios turísticos, siempre que se trate de prestadores habilitados en la provincia del Neuquén. Incluye la contratación de alojamientos, gastronomía, agencias de viaje, actividades turísticas como cabalgatas, rafting, excursiones de pesca, alquiler de autos sin chofer, transporte habilitado dentro de la provincia y prestaciones en el Complejo Termal Copahue, entre otras propuestas.

VLA - VILLA LA ANGOSTURA - TURISMO (8) Julian Campos

Las compras de servicios turísticos pueden realizarse hasta el 23 de abril de 2026, mientras que el inicio del viaje podrá concretarse hasta el 30 de abril del mismo año. La carga de comprobantes y la validación se realizan de manera online, y el reintegro se acredita en la cuenta bancaria informada hasta 48 horas antes del inicio del viaje.

Los comprobantes admitidos para acceder al beneficio son facturas o recibos electrónicos tipo B o C, emitidos en pesos argentinos, con Código de Autorización Electrónico (CAE), y a nombre del beneficiario. Los mismos deben consignar, sin excepción, nombre y apellido, DNI o CUIT/CUIL, descripción del servicio contratado, lugar donde se realizará la prestación y fechas correspondientes. La omisión o falsedad de datos invalida el acceso al beneficio.

Toda la información del programa, junto con los términos y condiciones y el formulario para cargar los comprobantes, se encuentra disponible en el sitio oficial www.turismo.neuquen.gob.ar/viaja-neuquen.

Disfruta Neuquén con Beneficios

El programa Disfrutá Neuquén con Beneficios, impulsado por el ministerio de Turismo de la provincia y el Banco Provincia del Neuquén (BPN) cuenta con una amplia gama de promociones con sus tarjetas de crédito, destinadas a facilitar el acceso a servicios y actividades turísticas que buscan fortalecer el turismo interno y acompañar a los prestadores locales.

Entre los beneficios generales, se destacan las cuotas sin interés de jueves a domingo, que permiten financiar consumos turísticos de hasta 6 cuotas sin interés con Tarjeta Confiable y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard BPN, incluidos los hoteles del Neuquén y de Turismo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

En localidades turísticas contempladas por el programa, los beneficios se extienden todos los días, con hasta 6 cuotas sin interés para compras realizadas con cualquiera de estas tarjetas.

Glamping villa pehuenia kayak

En el rubro gastronomía, las localidades de Aluminé, Villa Pehuenia, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue cuentan con promociones todos los días, mientras que en el resto de la provincia los beneficios serán los viernes.

El programa alcanza además esa misma financiación todos los días en los locales de Artesanías Neuquinas y en consumos relacionados con las fiestas populares de la provincia. A esto se suma la línea Ahora Confiable, que permite financiar compras en hasta 12 cuotas todos los días con Tarjeta Confiable en locales del rubro turístico seleccionados.

Por último, el BPN adelantó que en fechas estratégicas del calendario turístico se desarrollarán promociones especiales, como los Super Días Carnaval y Super Días Pascuas, que incluirán hasta 12 cuotas sin interés y un 10% de descuento con Tarjeta Confiable, y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard BPN, en comercios adheridos de los rubros de servicios y actividades turísticas.