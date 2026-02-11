Tragedia: iba en bicicleta a cumplir una promesa para su mamá y lo mataron en el camino

Matías Prinotti tenía 40 años y murió en plena ruta. El hombre acusado de su muerte fue demorado tras haber escapado.

Al momento del fatal accidente, Prinotti se dirigía en bicicleta rumbo a Villa Cura Brochero para cumplir una promesa.

Lo que parecía ser una jornada cargada de esperanza y optimismo, terminó con un trágico desenlace en el que perdió la vida un hombre que estaba realizando una promesa para su madre.

El conmocionante hecho ocurrió a la altura del barrio 22 Viviendas, en la localidad de Las Tapias, Córdoba. allí un hombre pedaleaba 50 kilómetros para pedir por la salud de su madre y murió atropellado en el camino .

Según se conoció, el conductor del auto escapó del lugar luego del accidente, pero horas más tarde fue encontrado y puesto a disposición de la Justicia.

Matías Prinotti tenía 40 años, era vecino de Villa Dolores y muy conocido en la zona por su pasión por el ciclismo desde hace años. Todo ocurrió cuando un Volkswagen Gol Trend lo embistió en plena ruta y escapó. El impacto fue fatal y el ciclista murió en el acto, no pudieron hacer nada para salvarlo.

Las autoridades comenzaron una investigación para dar con el paradero del autor del homicidio, cuyo vehículo fue identificado y el conductor demorado, por haber escapado sin asistir a la víctima.

ruta promesa

Una promesa truncada por un fatal accidente

Medios locales indicaron que al momento del fatal accidente, Prinotti se dirigía en bicicleta rumbo a Villa Cura Brochero para cumplir una promesa, algo que repetía todas las semanas. Cada martes, hacía ese recorrido para pedir por la salud de su mamá, que atraviesa una dura enfermedad.

Y señalaron que años atrás había perdido a su padre y, junto a su hermano, decidieron cerrar el bar que atendían para dedicarse al cuidado de su mamá.

Según publica eldocetv, la historia familiar estaba marcada por el sacrificio. Aun así, Matías encontraba en la bicicleta un espacio de alivio, constancia y compromiso personal.

Tras conocerse el fatal accidente, la Municipalidad de Villa Dolores emitió un comunicado para solidarizarse con su familia. “El intendente Maximiliano Rivarola y todo el equipo del Gobierno de la Ciudad de Villa Dolores lamentamos el fallecimiento de Matías Prinotti, acompañando a sus familiares y amigos en este doloroso momento y pidiendo una oración por su descanso en paz”, expresaron.

Embed

Asimismo, el Club Ciclista Recreativo de Villa Dolores expresó su conmoción por la muerte del ciclista en redes sociales. “Lamentamos mucho su fallecimiento y recalcar una vez más la importancia del 1,5 mts. para el ciclista. Recuerden que es una vida”, concluyeron.

Por otro lado, se impulsó el compromiso de las autoridades de recibir a personal de Vialidad Provincial a partir de este viernes en busca de definir medidas que permitan reducir la peligrosidad del tramo donde ocurrió el accidente.

La intendenta local, Lucy Díaz, dialogó con Radio Verdad y dio detalles al respecto: remarcó la falta de acción de Vialidad provincial y cuestionó un impedimento previo acerca de instalar semáforos y carteles, pese a la reiteración de pedidos.

Díaz admitió que, si bien el municipio mantiene la banquina y ha invertido en la capacitación de inspectores, el nivel de imprudencia de los conductores representa un obstáculo persistente para reducir el nivel de accidentes.