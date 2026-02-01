Video: robó una bicicleta en una cancha de fútbol y fue reducido por los jugadores

El sospechoso fue sorprendido in fraganti y quedó a disposición de la policía. Ocurrió en la ciudad de Rosario.

Lo que parecía un partido típico de fútbol amateur terminó en una escena inesperada. Mientras se disputaba un partido en una cancha de Rosario , un grupo de jugadores advirtió que, del otro lado del alambrado, un joven intentaba robar una bicicleta . Frenaron el juego, corrieron hacia el lugar y lograron detenerlo hasta la llegada de la policía. El episodio quedó grabado y se viralizó en redes sociales.

El acusado estaba sentado, mirando el partido. Hasta que, en un momento, se paró y tomó una bicicleta que estaba apoyada contra el alambrado que delimita la cancha. “Te vi, hijo de puta, antes de entrar. Vení, llamá a la cana” , le gritó un jugador a un compañero. E inmediatamente lo golpeó en la cara para evitar que se llevara el vehículo.

Con el partido frenado, varios salieron del terreno de juego y empujaron al acusado hacia adentro de la cancha, para impedir que se escape. “Quedate adentro, vos no salís de acá, hijo de puta” , indicó el autor del gol, previo a empujar al ladrón señalado hacia la cancha.

“Yo no quise robar nada”, espetó el acusado. “Te vi”, le respondió el defensor. La violencia escaló, luego de que varios de los jugadores presentes comenzaran a pegarle. “Sentate ahí, sentate o te rompo la cabeza”, le gritó otro, en dirección al arco, para que esperara el arribo de la policía. Al llegar tres agentes, uno de los uniformados le pidió al acusado que se calme.

“No me la estaba llevando, la estaba corriendo”, se defendió el acusado y denunció los golpes recibidos. Finalmente, la policía le colocó las esposas y se lo llevaron detenido. La bicicleta quedó a salvo, pero la pelota ya se había manchado.

Futbol

Más violencia en el fútbol amateur

A comienzos de este año, se registró un incidente ocurrido durante un partido de fútbol amateur en la zona oeste de Neuquén. El hecho se viralizó luego de la difusión de un video en redes sociales. Hasta el momento, no se presentó una denuncia formal contra el árbitro involucrado.

El episodio sucedió en una cancha de Villa Ceferino, en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y Ruca Choroy, durante un encuentro entre los equipos La Cuadra y La Jarrita. El conflicto comenzó tras la sanción de un penal.

La LM Neuquén informó que el árbitro solicitó repetir la ejecución del penal después de que el arquero atajara el primer remate. El segundo disparo terminó en gol y generó tensión entre los asistentes. Varios hinchas ingresaron al campo para reclamar por la decisión.

violencia futbol infantil

Las imágenes muestran que luego del penal se produjo una discusión que derivó en una pelea generalizada, con empujones y golpes dentro del campo de juego. Tras la conversión, jugadores y allegados ingresaron a la cancha para celebrar. En ese contexto, las cámaras registraron el momento en que el árbitro golpeó a una persona, lo que incrementó la tensión y provocó una reacción colectiva.

El árbitro implicado difundió su versión a través de las redes sociales de su pareja. Allí sostuvo: “Era un hincha que me estuvo insultando todo el partido y me decía ‘te voy a cagar a piñas cuando termine’. Me iba a pegar si yo no le pegaba. Averigüen bien antes de hablar, no era jugador y no estaba con ropa de jugador”.

Otra versión señala que el conflicto se originó porque el árbitro anuló el primer disparo, que había sido atajado, y ordenó repetir el penal, lo que permitió el gol en el segundo intento y avivó el clima de hostilidad.