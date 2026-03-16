Dolor en el mundo del fútbol y los medios: murió Marcelo Araujo

El histórico relator del fútbol argentino y la selección nacional durante casi tres décadas falleció este lunes a los 78 años.

Dueño de frases inolvidables, narrador histórico y muy valorado por sus colegas, este lunes falleció el relator Lázaro Jaime Zilberman , conocido popularmente como Marcelo Araujo .

La inolvidable dupla que formó con Enrique Macaya Márquez es recordada por todo el pueblo futbolero. Juntos narraron los partidos más importantes del deporte más popular del país, tanto a nivel clubes como a la selección, por casi tres décadas.

Araujo estaba internado en una clínica de Vicente López desde hace unos días por problemas de salud.

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Empezó a relatar en 1973, pero saltó a la fama cuando reemplazó a Mauro Viale como principal narrador de Torneos y Competencias a fines de los 80. Allí empezó a trabajar con Macaya y en la década del 90' se asentó como la voz del fútbol para todos los argentinos.

Con un estilo diferente, coloquial y disruptivo para la época, Araujo marcó a varias generaciones en tiempos donde los partidos televisados eran muy pocos y él junto a Macaya hacían el clásico del domingo y Fútbol de Primera.

En 2004 fue reemplazado por Sebastián Vignolo en ese lugar, aunque después volvería a relatar de la mano de Fútbol Para Todos en 2009, cuando el Estado tomó el control de la televisación del fútbol bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Fueron sus últimos cinco años en actividad, hasta que nuevamente se vendieron los derechos a empresas privadas.

Los momentos icónicos de Marcelo Araujo como relator

A lo largo de los casi 30 años relatando en medios masivos, cosechó un sinfín de frases y momentos que quedaron en la memoria.

En un Boca-Argentinos en la cancha de Vélez, le habló como si fuera un amigo a Diego Armando Maradona cuando estaba por patear un tiro libre y en "10" la colgó del ángulo. "Yo se que podés ponerla al lado de cualquier palo. Después se lo dedicás a tu vieja, a la Tota", dijo el relator.

También en un partido de Boca, pero contra Platense en cancha de Independiente, el defensor Luis Medero empezó a gambetear desde campo propio. Antes de llegar a definir Araujo expresó "si lo hacés, me voy" y después de gritar el gol dejó la cabina antes de terminar el partido. El final del encuentro lo tuvo que relatar uno de sus compañeros que estaba haciendo campo de juego.

Otro grito de gol destacado es el de Martín Palermo en un superclásico entre Boca y River disputado el 9 de mayo de 1999. "776.420 la recaudación para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino... Marteeeeeeen...Gooooooooool”, fue la frase de Araujo. Hay gente que tiene tatuada la frase y hoy ese relato se utiliza en diferentes programas de radio, TV o streaming como pisador.

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Como buen relator, también dejó varios apodos únicos para diferentes jugadores como "Máster" a Maradona, "Bebé" a Caniggia, "Apache" a Tevez, "Shileno" a Salas y "Torero" a Riquelme.

Fue el comunicador que le enseñó al gran público el segundo nombre de los jugadores, ese que pronunciaba después de gritar el gol de quien convertía.

"Te lo devoraste" cuando algún futbolista erraba un gol y "eso es penal o yo estoy crazy, Macaya" fueron algunas de sus frases que reflejaron la creatividad de Araujo.

No se comportó como un académico de los medios, sino como un futbolero más que tuvo la habilidad de quedar en la memoria con sus relatos originales y cercanos a la gente.