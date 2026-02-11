El clima en Neuquén

icon
16° Temp
31% Hum
en vivo DEBATE EN EL SENADO LA MAÑANA | NEUQUEN - 11 de febrero de 2026 - 09:21

En VIVO: la CGT marcha contra la reforma laboral y habrá protocolo antipiquete

La movilización comenzará en paralelo, mientras se lleva a cabo el debate del proyecto del Gobierno en el Senado.

A partir de las 15 horas está prevista la convocatoria central y en diversos puntos del país son distintos los horarios que se plantearon. Foto: Infobae.

A partir de las 15 horas está prevista la convocatoria central y en diversos puntos del país son distintos los horarios que se plantearon. Foto: Infobae.

EN VIVO

El Congreso dará inicio a una sesión clave este miércoles a las 11 de la mañana, donde debatirá el proyecto del Gobierno sobre la reforma laboral. Mientras eso suceda, comenzará una movilización de la CGT y otros gremios en contra de la iniciativa. Y además ya se confirmó que habrá un protocolo antipiquete.

La marcha está prevista a partir de las 15 horas, en coincidencia con la discusión parlamentaria de la iniciativa oficial. Según precisaron, será una movilización sin anunciar un paro general unificado, aunque cada sindicato quedó habilitado a tomar medidas de fuerza propias para apoyar la convocatoria.

Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que se “buscará garantizar la libre circulación” de los ciudadanos y que se impedirá el corte total de calles y avenidas circundantes.

Live Blog Post

Qué sindicatos se suman al paro

Aunque la CGT negó que realizarían una retención de tareas, varios sindicatos vinculados al transporte anunciaron un cese parcial de actividades. Entre ellos, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), el gremio que agrupa a camioneros, pilotos, aeronavegantes, personal aeronáutico de tierra, viales, marítimos, portuarios, fluviales y subterráneos.

Otros de los sindicatos que anunciaron paros fueron la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros. A la lista se sumaron las agrupaciones vinculadas con movimientos de izquierda como el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA).

Live Blog Post

Se activará un protocolo antipiquete

El Gobierno Nacional confirmó que se dispuso un fuerte operativo de seguridad, donde participarán la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El Ministerio de Seguridad, que conduce por Alejandra Monteoliva, aplicaráProtocolo Antipiquetes ’, a pesar de que la Justicia Federal declaró su nulidad.

Live Blog Post

Vallados, cortes y accesos restringidos

Según precisaron, los ingresos a la cámara de Diputados estarán habilitados únicamente por Riobamba y Bartolomé Mitre —para acceso y salida peatonal y cocheras— y por Sarandí e Hipólito Yrigoyen, donde funcionará una salida controlada para el personal. Además, habrá cierres totales y parciales en cruces clave como Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Callao, Rivadavia y Ayacucho, y Combate de los Pozos y Alsina.

En paralelo, las distintas columnas sindicales y políticas tendrán puntos de concentración diferenciados para evitar cruces en la Plaza del Congreso.

congreso ingreso

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel