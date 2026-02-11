En VIVO: la CGT marcha contra la reforma laboral y habrá protocolo antipiquete

El Congreso dará inicio a una sesión clave este miércoles a las 11 de la mañana, donde debatirá el proyecto del Gobierno sobre la reforma laboral. Mientras eso suceda, comenzará una movilización de la CGT y otros gremios en contra de la iniciativa. Y además ya se confirmó que habrá un protocolo antipiquete.
Qué sindicatos se suman al paro
Aunque la CGT negó que realizarían una retención de tareas, varios sindicatos vinculados al transporte anunciaron un cese parcial de actividades. Entre ellos, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), el gremio que agrupa a camioneros, pilotos, aeronavegantes, personal aeronáutico de tierra, viales, marítimos, portuarios, fluviales y subterráneos.
Otros de los sindicatos que anunciaron paros fueron la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros. A la lista se sumaron las agrupaciones vinculadas con movimientos de izquierda como el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA).
Dejá tu comentario