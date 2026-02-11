Protesta en el puente carretero Cipolletti-Neuquén, con presencia de Gendarmería

Agrupaciones se concentraron en esa zona en el marco del paro contra la reforma laboral. Se hicieron presentes las fuerzas de seguridad.

Este miércoles empezó movido y con demoras en el tránsito en la zona del puente carretero que une Cipolletti con Neuquén, en el marco del paro nacional contra la reforma laboral . Gendarmería se hizo presente en el lugar.

Agrupaciones de izquierda se concentraron a primera hora de la mañana para llevar adelante una volanteada e informar sobre el tratamiento de la reforma laboral. También invitan a sumarse a la movilización de las 15 en el Monumento a San Martín.

“Senadoras y senadores de La Libertad Avanza, con el apoyo de bloques aliados del PRO, la UCR y el aval de los gobernadores, van a votar un proyecto de reforma laboral con algunos cambios que benefician a los gobernadores, los bancos y los dirigentes sindicales, pero mantiene la esencia de los ataques a la clase trabajadora”, explicó el diputado provincial Andrés Blanco , desde el lugar.

La protesta se lleva adelante en territorio neuquino, en el puente sentido Cipolletti-Neuquén y la acción provoca algunas demoras en el tránsito, ya que los vehículos deben disminuir la velocidad.

En tanto, personal de Gendarmería se congregó del lado cipoleño para evitar posibles cortes en la vía pública.

Paro y marcha en Neuquén

La CGT Neuquén convocó a una movilización para este miércoles en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso de la Nación. La conducción cegetista resolvió no avanzar con un paro general, pero sí impulsar una fuerte presencia en la calle.

Según se informó oficialmente, la concentración principal será a partir de las 13 en el Monumento al General San Martín, en pleno centro de la ciudad de Neuquén, y la movilización comenzará a las 15.

El lineamiento central definido por la CGT Neuquén es movilizar sin paro, dejando libertad de acción a los gremios y a cada trabajador para decidir su nivel de adhesión. Sin embargo, el escenario no será homogéneo.

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, confirmó a LM Neuquén que habrá paro en la administración pública provincial, aunque aclaró que la participación en la marcha queda liberada a cada afiliado. La decisión marca una diferencia con la postura formal de la CGT, pero garantiza impacto en áreas del Estado.

El gremio docente ATEN y los universitarios nucleados en ADUNC también se plegaron al paro, mientras que los bancarios realizarán un retiro desde las 11.