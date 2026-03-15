Cambio de último momento en las mesas del PJ neuquino en plena interna

La Junta Electoral modificó autoridades y centros de votación horas antes de la elección interna del PJ en Neuquén. También hubo mesas sin designaciones completas.

Se están desarrollando las elecciones internas del Partido Justicialista en Neuquén , y la Junta Electoral partidaria resolvió cambios de último momento en la organización del comicio.

A través de la Resolución N° 15/2026, el organismo dispuso modificaciones en autoridades de mesa, confirmó designaciones y reordenó centros de votación en distintas localidades de la provincia.

La resolución, firmada este 15 de marzo, establece la designación formal de autoridades de mesa para el proceso electoral interno destinado a renovar las autoridades del PJ neuquino.

local PJ partido justicialista neuquen La sede del Partido Justicialista en Neuquén de la calle Roca. Sebastián Fariña Petersen

La medida se tomó en el marco de las facultades que la Carta Orgánica partidaria otorga a la Junta Electoral para dirigir, controlar y fiscalizar todo el proceso electoral interno.

PJ neuquino: pocas autoridades de mesa

Entre las decisiones adoptadas, se confirmó la designación de Alfonsina Méndez como autoridad de mesa en Chos Malal (Mesa 12) y también para la mesa correspondiente a Taquimilán.

En paralelo, la Junta resolvió reemplazar autoridades previamente designadas para las mesas de Loncopué y El Cholar, donde quedó designado Teodoro Stuardo.

Pero uno de los puntos más llamativos de la resolución tiene que ver con la reubicación de centros de votación. Debido a que no se logró definir un espacio físico para realizar el comicio en Taquimilán y tampoco se presentaron propuestas completas de autoridades de mesa por parte de las listas participantes, la Junta Electoral decidió trasladar la votación de esa localidad.

De esta manera, la mesa 68 correspondiente a Taquimilán finalmente votará en Chos Malal, específicamente en la Escuela Nº 254 “Ceferino Namuncurá”, ubicada en la intersección de Ceferino Namuncurá y Lamadrid.

La resolución también reconoce que en algunas localidades todavía no se habían completado todas las designaciones de autoridades de mesa dentro de los plazos previstos por el cronograma electoral. Ante esa situación, la Junta avanzó con designaciones para garantizar que el acto electoral pudiera desarrollarse.

Incluso se informó que, en acuerdo con los apoderados de las listas participantes, en algunos casos se designaron autoridades de mesa que no figuran en el padrón de afiliados del partido, una decisión que fue consensuada para evitar demoras o inconvenientes en el funcionamiento de las mesas.

Desde la Junta Electoral también se recordó que las autoridades designadas pasan a actuar como delegados del organismo durante la jornada electoral, con plena responsabilidad sobre la custodia del material electoral, la organización del comicio y la comunicación permanente con las autoridades partidarias.

Cada urna entregada contiene el padrón electoral, certificados de escrutinio, sobres, fajas de seguridad, boletas de las listas participantes y el instructivo electoral, además de una muestra oficial de boletas selladas que funcionará como modelo de referencia durante la votación.

Las urnas, ¿quién las custodia?

La resolución también establece que las autoridades de mesa son responsables de la recepción, custodia y resguardo del material electoral desde el momento de su entrega hasta su devolución a la Junta Electoral para la realización del escrutinio definitivo.

Con estos cambios y designaciones de último momento, el Partido Justicialista neuquino se encamina a realizar sus elecciones internas en un contexto de reorganización logística para asegurar el desarrollo del comicio en todo el distrito.